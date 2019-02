«Høy på pæra»-stjerne er død

Skuespilleren ble 82 år gammel.

Det skriver blant andre BBC fredag.

Clive Swift spilte Richard, ektemannen til Hyacinth Bucket i den populære situasjonskomedien «Keeping Up Appearances», som ble sendt på BBC fra 1990 til 1995. Serien fikk navnet «Høy på pæra» på norsk og ble sendt på TV Norge.

Foruten rollen som Richard spilte Swift i en rekke britiske serier. Blant annet dramaserien «Peak Practice», «Born and Bred» and «The Old Guys». Han har også hatt flere opptredener i «Doctor Who» og han spilte i Alfred Hitchcock-thrilleren fra 1972, Frenzy og i Excalibour (Kongens Sverd) fra 1981.

Ifølge agenten til skuespilleren døde han i sitt hjem etter kort sykeleie.Han etterlater seg to barn fra et tidligere ekteskap. Hans tredje barn, datteren Rebecca, døde i 2017, skriver The Guardian.