Hylles for sexscenene i «Normal people»: - Dette kan vi vise tenåringsbarna våre

Skuespiller Daisy Edgar-Jones ble så stolt da hun så sin første sexscene i «Normal people», at hun ikke la merke til at hun var naken på overkroppen.

Til stående applaus fra anmeldere og seere, har den irske dramaserien «Normal people» blitt sommerens store snakkis.

BBC-serien, som er basert på boka «Normal People» av Sally Rooney, er en kjærlighetshistorie mellom Marianne og Connell, som forelsker seg i hverandre på videregående.

TV-serien gjorde stor suksess i Storbritannia, og er et godt eksempel på det britene kaller «young love». Lite føles så sterkt, lidenskapelig og altoppslukende som den aller første kjærligheten, og serien lykkes nok i å vekke disse minnene – og følelsene – hos mange av TV-seerne også.

Serien omtales som sår, øm, uredd og ekte. Noe av det som trekkes frem, er sexscenene mellom Marianne og Connell, som utvilsomt har bidratt til å gjøre «Normal people» til en TV-serie «alle» snakker om.

NORMAL PEOPLE har blitt en stor suksess. Serien er en kjærlighetshistorie, hvor vi følger Marianne og Connell. Foto: NTB Scanpix

Intimitets-koordinator i kulissene

Sex på film er ofte litt som alt annet vi er vant til å se på TV: Bedre, penere og mer perfekt enn virkeligheten.

Kanskje er det derfor sexscenene i «Normal people» får så mye skryt, fordi de minner litt mer om virkeligheten – uperfekt og klønete, men også nært og fint.

I kulissene når Marianne og Connell, som spilles av Daisy Edgar-Jones (22) og Paul Mescal (24), har sex, står Ita O'Brian, seriens «intimitets-koordinator».

Hennes yrkestittel er relativt ukjent for de fleste av oss, men for et par år siden annonserte blant annet HBO at de skulle ansette en intimitets-koordinator på alle sine serier.

I kjølvannet av #Metoo, var hovedformålet å gjøre sexscenene tryggere for skuespillerne, ved å være et mellomledd mellom skuespillere, regissører og produsenter slik at man sikrer seg at alle scener oppleves som komfortable for alle parter.

I et intervju med Vanity Fair, forteller O'Brien at både Edgar-Jones og Mescal fikk være med å påvirke manus og at de var trygge på at de ville bli hørt hvis de hadde innvendinger eller opplevde noe som ubehagelig.

– Jeg tror virkelig at når man jobber med noe på den måten, ved å sørge for at en skuespillers kropp blir ivaretatt, så skjønner de at de er autonome, de har makt, de blir hørt og deres «nei» blir godt mottatt. Det gjør at de føler seg frie som skuespillere, slik at det du ser er levert av karakterene, det er karakterene som er klumsete, sier O'Brien, som tidligere jobbet på Netflix-serien «Sex Education».

Kjærestens reaksjon: – Dette er rart

O'Brien mener altså at tryggheten skuespillerne kjenner på, gir rom for å leve seg mer inn i rollen, og på den måten levere scener som oppleves som mer genuine for TV-seerne.

Kanskje til og med litt for genuine, spesielt for skuespillernes nærmeste familie – og ikke minst Tom Varey, kjæresten til Edgar-Jones.

I et intervju med Evening Standard, forteller Edgar-Jones at alle tre gikk ut for å spise middag sammen før de begynte å filme serien. Nå har han sett alle sexscenene, og det gikk stort sett greit.

– Han beit tenna sammen, men nå har han sett det, sa Edgar-Jones.

NORMAL PEOPLE: Paul Mescal spiller Connell, mens Daisy Edgar-Jones spiller Marianne. Foto: NTB Scanpix

Nå som serien er ute og sett av millioner, skryter hun av kjæresten sin:

– Han var fantastisk, fordi det er faktisk en vanskelig ting å se på. Han elsket heldigvis serien, så det er jeg veldig lettet over. Men det var et øyeblikk i episode seks hvor han var litt sånn: «Dette er litt rart. Åh, dette er rart», fortalte Edgar-Jones da hun var gjest i podcasten «How to Fail» med Elizabeth Day.

Vanskeligere med kyssing for noen

Intimitets-koordinator O'Brien forteller at skuespillerne kysset første dag på settet, men at alt foregår med samtykke.

– Vi begynner med et nuss, så de blir vant til leppe-kontakt. Noen spurte meg en gang om hvorvidt jeg lærte folk hvor lenge de bør kysse, men det handler om hvordan de kysser – og det avhenger av hva kysset handler om, sier O'Brien.

FORELSKET: Marianne og Connell forelsker seg på videregående, men møtes i skjul. Foto: NTB Scanpix

For skuespillerne, er det ofte vanskeligere å få til kyssingen riktig, enn selve sexen. Årsaken er egentlig åpenbar: Skuespillerne kysser i virkeligheten, men de har jo ikke egentlig sex.

– Simulert sex handler om rytme og måten vi får det til å se ut som de faktisk har samleie, når det egentlig ikke skjer i virkeligheten i det hele tatt. Men når to skuespillere kysser hverandre på leppene, så må de faktisk kysse hverandre på leppene, sier O'Brien.

Favorittscenen: – Veldig stolt

Da de filmet scener hvor karakterene skulle ha samleie, måtte O'Brien rigge til.

– Jeg satte opp puter slik at de var komfortable og som samtidig sørget for at kjønnsorganene ikke kom i kontakt. Og igjen. Og igjen. Det er bare en danserutine, forteller O'Brien.

At kjønnsorganene ikke skal berøre hverandre, er en absolutt regel. I tillegg prøver O'Brien å starte med nærbilde-filming, slik at skuespillerne kan begynne med å ha på seg mest mulig klær.

I motsetning til hva man ofte ser i amerikanske komedier, hvor kvinnen har på seg undertøy eller andre klær, er skuespillerne i «Normal people» ofte nakne på overkroppen.

Edgar-Jones forteller at hennes yndlingsscene er fra episode to, hvor de har sex for aller første gang:

– Jeg ble veldig overrasket over hvor nydelig den var filmet og hvor lite skummelt det var å se på. Jeg hadde sett halve scenen før jeg innså at jeg ikke hadde på meg en topp.

FAVORITTSCENE: I episode to har Marianne og Connell sex for første gang, og Marianne mister jomfrudommen. Foto: BBC/Hulu Originals

Denne scenen trekker O'Brian også frem i intervjuet med Vanity Fair:

– Jeg er veldig stolt av scenen i episode to. Denne kan vi vise til tenåringsbarna våre, det er en god representasjon av hvordan vi kan vise frem at noen har samleie for første gang, respektfullt med beskyttelse, flytende, mens man sjekker for samtykke. At man anerkjenner det mulige ubehaget ved å miste jomfrudommen, sier O'Brian og avslutter:

– Vi har fått lov til å vise frem et bedre intimt innhold som virkelig hedrer en vakker, naturlig og normal del av det vi er som mennesker.