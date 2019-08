Hyundai 45: Helt ny elbil avslørt

Bilprodusenten Hyundai har annonsert en splitter ny elbil. Den bærer foreløpig navnet «45».

I 1974 dro selskapet Hyundai sløret av sin første bil, en firedørs sedan kalt Pony.

Senere ble den omgjort til en tredørs kombi. Den banet igjen veien for modellen Hyundai Excel, som for alvor satt bilprodusenten på verdenskartet.

Nå har Hyundai avduket en splitter ny elbil som både skal vise «selskapets fokus og designretning fremover» samtidig som elbilen henter inspirasjon fra selskapet første modell på 1970-tallet.

IKON: Slik så Hyundais første bil ut. En ny elbil - 45 - skal hente inspirasjon fra 70-tallsbilen. Foto: (Wikimedia Commons)

Elbilkonseptet har fått navnet 45, og skal være en symbolsk milepæl for Hyundais kommende elbildesign, heter det i pressemeldingen fra selskapet.

Hyundai hevder designet både vil være sportslig og spille på følelser, men er ellers sparsomme med detaljene rundt elbilen 45.

Vi vet foreløpig ingenting om pris, batterikapasitet og rekkevidde. Bilen skal avdukes i sin helhet på bilmessen i Frankfurt den 10. september 2019.

Hyundai har suksess i Norge med elbilen Kona. I Nettavisens omfattende test av elbilen kan vi slå fast at Kona stiller i en klasse for seg selv. Samtidig har den et alvorlig problem.