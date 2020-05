I 40 år har ekspertene vært uenige: Har alle kvinner et g-punkt?

Tenk at noe så tilsynelatende usexy som «Gräfenberg-punktet» kan bli så spennende.

Ernst Gräfenberg het mannen, som skulle bli stående i historiebøkene som «oppfinneren» av det mest omdiskuterte punktet på kvinnekroppen.

G-punktet ble beskrevet av gynekolog Gräfenberg i 1950, navngitt på 80-tallet og har siden vært gjenstand for heftig debatt.

Noen beskriver g-punktet som «gynekologiens UFO», og det finnes utvilsomt likheter.

Ingen greier å påvise at UFO-er eksisterer, men samtidig er det folk som forteller at de har sett dem. Litt sånn er det med g-punktet også; ingen greier å bevise at det faktisk finnes, men de kvinnene som forteller om intense g-punktorgasmer holder liv i jakten, for det vil man da vitterlig ikke gå glipp av.

Rent anatomisk er det naturligvis utfordrende. Vi finner jo hjertet, lungene, penishodet og prostata - så klart det er frustrerende å ikke skulle finne dette hemmelige punktet som skal gi umiddelbar seksuell tilfredsstillelse.

Det er vanskelig å argumentere mot de kvinnene som rapporterer om funn av eget Gräfenberg-punkt, samtidig som det er vanskelig å be de kvinnene som ikke finner det, om å lete hardere.

For er vi egentlig helt sikre på at absolutt alle kvinner har et g-punkt? Og i så fall, hvorfor er det så mange som ikke finner det - tross iherdig leting?

Dedikert gynekolog

La oss først slå fast én ting: Kvinner har nok mye å takke Ernst Gräfenberg for.

Mannen dedikerte tross alt hele sin karriere til å studere kvinners seksuelle anatomi, på et tidspunkt hvor man fortsatt hadde så lite kunnskap om kvinners seksualitet at enkelte fortsatt trodde at kvinner kun hadde sex av to årsaker: For å tilfredsstille mannen og/eller få barn.

Gräfenberg, derimot, var en kar forut for sin tid. Ikke bare var det han som første gang skrev at det fantes en «erogen sone» i den fremre veggen av vagina som kunne stimuleres til orgasme, han utviklet også kobberspiralen.

GYNEKOLOG: Ernst Gräfenberg utviklet kobberspiralen og var den aller første som omtalte g-punktet.

Det var i 1950, men det skulle imidlertid ta litt tid før g-punkt-jakten tok av. Først tretti år etter Gräfenbergs funn, fattet sexologene John Perry og Beverly Whipple interesse og døpte den erogone sonen til g-punktet.

Perry og Whipple gjennomførte studier med rundt 400 kvinner, hvorav 90 til 100 prosent av dem kunne identifisere et sensitivt område i fremre vaginavegg. Resten, derimot, kunne ikke finne noe magisk orgasmepunkt.

Dette førte til en 30 år lang debatt, hvor ekspertene aldri ble enige. Hvis det faktisk var slik at g-punktet fantes, hvorfor var det da såpass mange kvinner som rapporterte om forgjeves leting?

Fant g-punktet med ultralyd

Forvirringen ble større da den italienske gynekologen Emmanuele Jannini og kollegaer ved University of L’Aquila i Italia annonserte at de hadde funnet g-punktet med ultralyd.

Jannini og kollegene undersøkte ni kvinner som hadde fått vaginal orgasme (altså orgasme uten stimuli av klitorishodet) og elleve kvinner som sa de aldri hadde fått det. Hos de ni første, viste ultralydbildene at skjeden mellom vagina og urinrøret var tykkere enn hos de elleve som ikke hadde hatt vaginalorgasme.

Selv om forskerne mente dette beviste at g-punktet fantes hos noen kvinner, men ikke alle, var det mange som kritiserte studien. Utvalget var for lite og forskerne hadde dessuten ikke målt størrelsen på klitoris, som jo kan påvirke hvor lett en kvinne får vaginal orgasme.

Ivrige britiske forskere gikk deretter i gang med en tvillingstudie, med over 1800 deltakere mellom 22 og 83 år. De var primært på jakt etter en genetisk sammenheng, og teorien var enkel: Hvis én av søstrene hadde funnet g-punktet sitt, burde den andre også ha gjort det.

Slik viste det seg ikke å være. Så til tross for at hele 56 prosent av kvinnene oppga å ha funnet det magiske punktet, konkluderte forskerne med at det ikke var mulig å finne fysisk grunnlag for å si at g-punktet faktisk finnes.

Dette satte fyr på debatten, også her i Norge. Midt mellom de to frontene, sto en gruppe sexologer og gynekologer og ristet på hodet.

De mente at det egentlig kunne være det samme om g-punktet faktisk finnes hos alle eller ikke. Hvis mange kvinner forteller at de blir tilfredsstilt ved berøring på et eller annet punkt i fremre skjedevegg, så måtte vel det uansett være positivt?

– Om det nå skulle være slik med G-punktet også – at det bare er en subjektiv, nytelsesframbringende illusjon et par, tre centimeter inne i skjedens fremre vegg, gjør vel ikke det fornøyelsen verken større eller mindre for dem som vet å gjøre det beste ut av illusjonen, sa sexolog Esther Pirelli Benestad til forskning.no i 2010.

Fant g-punktet – igjen

Uten å generalisere så kan vi jo tenke oss at det innenfor det medisinske miljøet finnes en del mennesker som er fryktelig glade i alt de kan sette to streker under.

Derfor fortsatte debatten, og interessen var enorm da nok en gynekolog rapportere om å ha funnet g-punktet - denne gangen i Russland.

En ekte oppdager skyr nemlig ingen midler i jakten på skatten, og denne gangen hadde gynekologen Adam Ostrzenski funnet g-punktet hos en avdød 83 gammel kvinne - under en obduksjon.

Russeren ønsket å identifisere de anatomiske strukturene til g-punktet, og lykkes i grunnen i det. I en pressemelding fikk verden til og med opplyst g-punktets mål:

8,1 millimeter langt, 3,6 millimeter bredt og 0,4 millimeter høyt.

Enklere for partner å finne

Siden obduksjonsfunnet har g-punkt debatten stilnet, og de aller fleste innenfor fagmiljøet har kommet til en slags enighet:

G-punktet finnes, men det er individuelt hvor enkelt det er for hver kvinne å finne det.

Sexolog Thomas Winther er imidlertid ikke i tvil:

– Vi er helt sikre på at g-punktet finnes, sier Winther til Nettavisen, og fortsetter:

– Det er imidlertid forskjell på tilgjengeligheten. Vi antar at de aller fleste kan få en g-punktorgasme hvis punktet er lett tilgjengelig, men dette varierer.

SEXOLOG: Thomas Winther jobber som sexolog og familieterapeut. Foto: Tage Solberg

Hvis det skulle være noen tvil:

G-punktet ligger noen centimeter opp i fremre skjedevegg, i vevet mellom skjeden og urinrøret. Overflaten er noe mer ru enn resten av skjedeveggen. Det er enklere å finne g-punktet når kvinnen er seksuelt opphisset, da sveller området gjerne opp og føles fastere.

Det kan være vanskelig å presse langs sin egen fremre skjedevegg, så ofte er det lettere om man lar en partner lete etter g-punktet. Ligg gjerne på ryggen med knærne bøyd og fotsålene nede, da er punktet lettere å finne.

Sprutorgasme

Det er heller ikke slik at alle som finner g-punktet sitt, har samme opplevelse. Noen kan kjenne lite ved berøring der, og andre kan oppleve det som ubehagelig.

For de aller fleste, vil det nok imidlertid være verdt letingen. En g-punktorgasme oppleves gjerne som noe annet enn en «vanlig» klitorisorgasme, forkarer sexolog Winther.

– En g-punktorgasme kan oppleves mindre intens, men kan vare lengre. Den er ofte roligere, mer som bølger som slår inn, sier Winther.

Noen får følelsen av at de må tisse ved stimulering av g-punktet. Det er fordi man stimulerer et område hvor det er mye som skjer på én gang: Nerver i skjedeveggen, deler av klitoris og prostatavevet rundt urinrøret.

For selv om vi kaller det en g-punktorgasme, er klitoris fortsatt involvert.

Klitoris deler seg i to ben, som strekker seg 9-15 cm ned på hver side av skjeden. Altså er alt egentlig en klitorisorgasme, men fordi man stimulerer ulike deler av klitoris, vil intensiteten, lengden og opplevelsen variere.

KLITORIS: Klitoris deler seg i to ben, som strekker seg 9-15 cm ned på hver side av skjeden. Det er bare klitorishodet som er synlig. Foto: Wikipedia

Noe kvinner får såkalte «sprutorgasmer» ved stimulering av g-punktet, det vi kaller kvinnelig ejakulasjon.

Sexolog Siv Gamnes har tidligere forklart at det fortsatt ikke er noen som vet hva denne væsken egentlig består av.

– Noen mener det er urin fra urinblæra som ufrivillig støtes ut, mens andre mener at det er en væske fra noen kjertler omkring urinrøret til kvinner (tilsvarende vev blir til prostatakjertelen hos mannen). Andre igjen mener at det er en blanding mellom kjertelvæske og urin.

Tabu med mannens g-punkt

Hvis vi ser tilbake på historien, er det mye ved kvinners seksualitet som har fascinert ekspertene. Eksempelvis har forskere brukt mye tid på å finne ut hvorfor kvinner i det hele tatt får orgasme? Det er jo ikke avgjørende for reproduksjonen, slik som mannens.

Det er ekstra morsomt å se tilbake på g-punktets historie, da alle ekspertene utelukkende snakker om kvinnens g-punkt.

Visste du at menn også har et g-punkt?

Prostatakjertelen ligger tre til fem centimeter opp i rektum, og er ansett som menns g-punkt.

En g-punktorgasme for en mann vil som regel også resultere i utløsning, men orgasmen kan vare lenger og oppleves annerledes enn en «vanlig» orgasme - akkurat som kvinnens g-punktorgasme.

Prostata er på størrelse med en 20-kronersmynt, og ligger altså noen centimeter inn i endetarmen.

Punktet finnes ved at man fører en fingrer opp i rektum, trykker i retning ballene og masserer kjertelen.

– Menn kan få orgasme ved å stimulere prostata, det er det veldig mange menn som har rapportert om, slår Winther fast.

– Vi har brukt mange tiår på å jakte etter kvinnens g-punkt, hvorfor gjør vi ikke det samme med mannens?

– Det har lenge vært veldig tabu fordi man forbinder det med analsex. Mange tenker at hvis du liker analsex så liker du kanskje sex med menn, selv om det naturligvis ikke trenger å være tilfellet, sier Winther, og avslutter:

– Men nå finnes det også flere sexleketøy som er rettet mot menns g-punkt, så det er definitivt mindre tabu og mer i fokus nå enn før.