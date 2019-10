I 40 år har psykologer kranglet om denne påstanden: «Alt en kvinne trenger å gjøre, er å vifte en inviterende finger til hvilken som helst mann og hviske «bli med hjem til meg»

Siden slutten av 70-tallet har forskere kranglet om omstridt «one night stands»-studie.

Lite visste den amerikanske psykologen Russell Clark at hans uttalelser under en forelesning på midten av 70-tallet, skulle bli utgangspunktet for 40 år med forskning:

«En kvinne, uansett om hun er pen eller ikke, trenger ikke å bekymre seg for timing når hun leter etter en mann. Dukk opp når som helst. Alt hun trenger å gjøre er å vifte en inviterende finger til hvilken som helst mann og hviske «kom hit, bli med hjem til meg» - og så har hun gjort en erobring. De fleste kvinner kan få menn til å gjøre hva de vil. Menn har det vanskeligere. De må bekymre seg for strategi, timing og triks.»

Ikke uventet, i all den tid Clark snakket til unge mennesker på slutten av 70-tallet, ble mange kvinner provosert. En kvinne skal til og med ha kastet en penn på Clark i raseri.

Clark gjorde da som menn flest gjør når kvinner kaster penner i sinne: Han foreslo en løsning.

«Javel, dere er uenige. La oss sjekke hvem som har rett,» sa Clark.

Stor kjønnsforskjell

I 1978 kjørte Clark derfor et noe spesielt eksperiment, utført på et universitetscampus i Florida midt på dagen:

Fem kvinner og fem menn, alle studenter, valgte seg ut forbipasserende av det motsatte kjønn som de selv synes var attraktive. De gikk bort og sa «jeg har sett deg rundt på universitetet, og jeg synes du er veldig attraktiv» - etterfulgt av et av tre spørsmål:

1) Vil du gå på date med meg i kveld?

2) Vil du komme på besøk i leiligheten min i kveld?

3) Vil du ha sex med meg i kveld?

98 forbipasserende ble stoppet. 16 kvinner og 16 menn svarte på hvert spørsmål, og resultatet ble som følger:

Halvparten av begge kjønn sa ja til å gå på date. Rundt tre fjerdedeler av de spurte mennene sa ja til å komme på besøk eller ha sex. Kun én kvinne sa ja til besøk, og ingen av kvinnene sa ja til å ha sex samme kveld.

ONE NIGHT STAND: Gjennom en rekke studier og eksperimenter har psykologer og forskere forsøkt å finne svar på om kvinner og menn er like interessert i tilfeldig sex.

- Alkohol tukler med beslutningsapparatet

Atferdsbiolog Jens Andreas Huseby kjenner godt til studien - og debatten som fulgte.

- Resultatet er ikke overraskende sett fra et biologisk perspektiv. En kvinne kan bli gravid og tar derfor en rekke ubevisste forbehold før hun har sex med en mann. En mann, derimot, har større biologisk gevinst av tilfeldig sex, ettersom antall sexpartnere har vært den viktigste begrensningen på hvor mange etterkommere en mann kan få, forklarer Huseby.

ADFERDSBIOLOG: Jens Andreas Huseby mener resultatet fra studien i stor grad kan forklares i biologien. Foto: Kjersti Westeng (Mediehuset Nettavisen)

Et direkte tilbud om sex fra en vilt fremmed mann midt på lyse dagen, vil av mange årsaker være mindre fristende for kvinner enn for menn. Noen er bekymret for sin egen sikkerhet, andre opplever kanskje liten seksuell tilfredsstillelse fra et one night stand og, ikke minst:

Kvinner generelt har enklere tilgang på tilfeldig sex enn menn, og blir derfor ikke like fristet. Tvert imot viser forskningen at kvinner oftere angrer på one night stands enn det menn gjør.

- Ville resultatet kanskje vært annerledes om de hadde gått rundt på et utested etter klokka 01.30 lørdags natt?

- Kanskje, men da har kvinnen tuklet med beslutningsapparatet sitt, ler Huseby, og fortsetter:

- NTNU-studien fra 2016 viser at kvinner angrer på tilfeldig sex de har hatt, mens menn angrer på tilfeldig sex de ikke har hatt. Det sier mye. Anger er en mekanisme som slår inn for å hindre oss fra å gjøre samme feil igjen. Hun angrer fordi hun ikke var nøye nok i utvelgelsen, og han angrer fordi han gikk glipp av en paringsmulighet.

- Men nå er det 2019 og vi har prevensjon. Kvinner har vel sex fordi de vil, ikke fordi de vil bli gravide?

- Det stemmer, og det er klart kvinner også er interessert i tilfeldig sex - hvis ikke ville jo ingen hatt det! Men det er en forskjell på menn og kvinner når det kommer til tilbøyelighet, altså hvor tilbøyelig man er til å ligge med en fremmed. Og dette er kodet i oss via følelser vi ikke selv er bevisste, sier Huseby.

Han understreker at sex aldri har handlet om befruktning direkte. Men de lystene og driftene som motiverer oss til å ha sex, går i arv til de barna som blir født som et resultat av sexen.

- Ubevisste lyster og drifter som gjør at barna blir sunne og får gode vilkår, slik at at de selv klarer seg og kan få barn, er de lystene og driftene som over tusenvis av generasjoner «vinner over» alternativene.

Så lenge hun er gjennomsnittlig pen...

Huseby har - med støtte fra flere psykologer - tidligere uttalt at det smarteste er å finne seg en partner som er i samme liga som deg selv.

Som psykolog Peder Kjøs tidligere uttalte til Nettavisen:

En «8-er» er sammen med en «8-er». Sånn er det bare, hvis ikke blir det styr. Dette vet vi.

Skal vi derimot følge Clarks logikk, om at en kvinne, «uansett om hun er pen eller ikke», bare trenger å vifte med en inviterende finger for å få en mann til å ligge med henne, så må vi anta at liga-regelen ryker når det er snakk om tilfeldig sex?

- Til en viss grad er det nok mindre viktig, selv om de aller fleste opererer innenfor sin liga uansett. Vi liker jo ikke å bli avvist. Men studiene viser at så lenge kvinnen var gjennomsnittlig av utseende, så sa de fleste menn ja til tilfeldig sex, forklarer Huseby.

Så lenge han er veldig attraktiv...



Clarks studie fra 1978 møtte stor motstand fra kritikere som mente det ikke var hold i resultatet. Til tross for at Clark gjentok samme studie med samme resultat i 1982, ble den først motvillig publisert i «Journal of Psychology and Human Sexuality» i 1988.

Kritikken gikk i stor grad på at studien ikke hadde tatt hensyn til en rekke faktorer, som sikkerhet, kultur og samfunnsnormer.

Kanskje sa kvinner nei til tilfeldig sex fordi de fikk spørsmålet fra en helt fremmed mann og derfor var bekymret for sin egen sikkerhet? Eller fordi det er mindre «godtatt» i vår kultur å være åpen for tilfeldig sex som kvinne, slik at når man får spørsmålet midt på lyse dagen så sier man nei i ren refleks?

Uansett: Mange mente det ikke var grunnlag for å slå fast at kvinner var mindre interessert i tilfeldig sex enn menn.

Psykolog Terri Conley er kanskje den som har utfordret Clarks studie i størst grad. I 2011 publiserte hun en studie hvor hun kort oppsummert gjorde to svært interessante funn:

1) Når det kom til tilfeldig sex, var oppfattelsen av menn og kvinner - generelt sett - ulike. Kvinner som spurte menn om tilfeldig sex, ble ansett som varmere, smartere og bedre i senga enn menn.

Altså: Kvinner som spurte fremmede om sex, lykkes bedre fordi de ble oppfattet som mer attraktive.

For å teste denne teorien, undersøkte hun hvorvidt biseksuelle kvinner heller sa ja til tilfeldig sex fra damer enn fra menn, og fant ut at svaret var ja.

2) Kvinner sa ja til tilfeldig sex like ofte som menn, så lenge de synes vedkommende var attraktiv nok.

Dette testet Conley ved å vise bilder av attraktive og uattraktive kjendiser til både kvinner og menn, med spørsmål om de ville hatt sex med dem. Kvinnene var like interessert i å ligge med attraktive, mannlige kjendiser, som det mennene var i å ligge md attraktive, kvinnelige kjendiser.

Resultatet får støtte fra NTNU-studien om tilfeldig sex, som i utgangspunktet viste at kvinner var mindre interessert i sex enn det menn var, med ett unntak:

Når kvinnen synes mannen var veldig attraktiv, var hun like interessert i sex som han var.

- Det er klart at når hun anser ham som veldig attraktiv, blir gevinsten såpass høy for hennes del fordi hun får en mulighet til å få veldig attraktive barn. Da tar hun lettere sjansen på å pare seg med ham, og da går regnestykket opp, sier atferdsbiologen fornøyd.

En viktig forskjell

Helt avslutningsvis må vi stille et viktig spørsmål, som også kan forklare hvorfor færre kvinner sier ja til tilfeldig sex:

Blir en kvinne like tilfredsstilt etter et one night stand som det en mann blir?

Svaret er mest sannsynlig nei.

Forskning viser at klart flere menn enn kvinner får orgasme ved tilfeldig sex, men orgasme er ikke den eneste måten å måle tilfredsstillelse på.

Menn og kvinner har ulike tenningsmønster, og her er vi kanskje ved kjernen av problemet.

Mens de med et feminint tenningsmønster i større grad krever nærhet og tilknytning for å få lyst på sex, vil de med et mannlig tenningmønster oppleve nærhet og tilknytning via sex.

Altså: Menn får både orgasme og nærhet av sex, mens kvinner trenger nærhet før sex, og synes derfor ikke det er så vanskelig å si nei takk til en tilfeldig fyr som spør om sex på gata.

Med mindre han er veldig, veldig attraktiv, naturligvis.