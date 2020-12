I årevis mottok paret brev som egentlig skulle til julenissen - så valgte de å ta saken i egne hender

De startet opp en egen organisasjon for å oppfylle barnas ønsker.

Jim Glaub og Dylan Parker har bodd mange år i West 22nd street i New York. Da de flyttet inn ble de advart av den forrige personen som bodde der, om at det kunne komme brev som egentlig var adressert til julenissen. De stusset litt over det, men tenkte ikke noe særlig mer over det før det eksploderte i 2010.

- I 2010 fikk vi først til sendt et brev, så kom det et par til. I slutten av november hadde vi mottatt hundrevis av brev. I desember hadde vi over 400 brev. Det var ganske alarmerende, sier Glaub til BBC Radio-programmet «Today», som er gjengitt av Daily Mail.

Paret forteller at barna kunne spørre om alt mulig. Det kunne være en kalkun til julemiddagen, hvor familien ikke hadde råd til julemiddag, men også bleier til lillebror. Noen ville bare be om et bedre liv. Glaub og Parker ble såpass rørt at de valgte å ta saken i egne hender.

Fikk med seg flere

De begynte å svare på brevene, fordi de hadde et genuint ønske om å hjelpe. Det var imidlertid for mange brev å håndtere for to personer, så de rekrutterte venner, familie og fremmede på sosiale medier som kunne tenke seg å bidra.

Paret opprettet etter hvert en frivillig organisasjon med navnet «Miracle on 22nd Street», løselige basert på juleklassikeren «Miracle on 34th Street» (Mirakelet på Manhattan). De forteller til Daily Mail at de nå ønsker å få i gang det samme prosjektet i Storbritannia også.

Vet ikke årsaken

Det er imidlertid et julemysterium de fortsatt ikke har løst.

- Vi vet ikke hvorfor akkurat leiligheten vår har mottatt så mange brev til julenissen. Det kan være at det finnes en organisasjon med et lignende navn eller at det startet som en svindel. Men vi bryr oss ikke. Vi har tenkt, «hva trenger vi å gjøre», forteller Parker.

