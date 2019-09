I dag startet Facebook Dating opp i USA

- Facebook går fra Likes to Love.

NEW YORK (Nettavisen): Det skriver CNN torsdag, og forteller at den nye datingtjenesten rulles ut torsdag, nesten ett år etter at nyheten om den nye datingtjenesten kom.

- Vi har vært virkelig trege med denne lanseringen, men vi ville være helt sikre på at vi fikk dette riktig, siden dating er så personlig, sier Charmaine Hung, produktsjef i Facebook Dating til CNN Business.

USA er land nummer 20 som får tilgang til den nye datingtjenesten, som gjør det mulig for alle over 18 år å sette opp en datingprofil i appen til Facebook.

Facebook opplyser at dating-appen bruker både førstenavnet og alderen fra Facebook-kontoen til brukerne, men at de to profilene ellers er veldig forskjellige.

De opplyser også at dating-appen vil bli integrert både med Facebook og Instagram. For eksempel kan man laste opp bilder fra både Facebook og Instagram inn i den nye dating-appen, eller koble Instagram-brukere til den såkalte «Secret Crush»-tjenesten.

«Secret Crush»: Kan velge ni personer

«Secret Crush»-tjenesten er en mulighet app-brukerne får til sjekke hvem av deres egne venner i Facebook-gruppen som har gjensidige følelser for hverandre.

Secret Crush gir deg muligheten til velge opptil ni venner som man vil uttrykke interesse for. Hvis en av disse ni også legger deg på den tilsvarende listen, så vil brukeren få beskjed.

Nettavisen har forsøkt å få kontakt med Facebook i Norge for å høre om og når denne datingtjenesten kommer til Norge, men har foreløpig ikke fått svar.