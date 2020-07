I en alder av 29 år har Lene Drange markert seg på tv, gitt ut bok og blitt mamma. Nå kaster hun seg over nok et økonomiprosjekt

– Mitt ønske er at man begynner å lære om økonomi før man havner på «Luksusfellen», sier Lene Drange.

Mange kjenner nok Lene Drange (29) best fra TV3-serien «Luksusfellen», men hun har også flere andre baller i luften.

I begynnelsen av februar ble 29-åringen mor for første gang, til en liten datter. Mammarollen trives hun godt med.

– Det er veldig kjekt, men også utfordrende. Vi trodde vi var forberedt, men det er man jo aldri, sier hun og legger til:

– Så jeg er glad vi er to som kan dele på ansvaret.

Ønsker å nå ut til ungdommen

De siste to årene har Drange, i tillegg til å spille inn «Luksusfellen», reist rundt på ungdoms- og videregående skoler for å undervise i personlig økonomi. Nå har 29-åringen startet sin egen ideelle stiftelse, Verdistiftelsen.

Verdistiftelsen er en videreføring av arbeidet Drange allerede har gjort og fortsatt gjør gjennom Snapchat-kontoen «Snaponomi», som tidligere i år også ble en bok. Boken, som Drange beskriver som en «håndbok i økonomi», ble en suksess, og tar for seg mye av det man ikke lærer på skolen.

– Mitt ønske er at man begynner å lære om økonomi før man havner på «Luksusfellen». Få inn gode vaner, sier Drange.

Hun påpeker at økonomi-innholdet mange unge presenteres for i dag kommer fra enten medier eller fra bankene selv, og at det som kommer fra sistnevnte ofte presenteres med en hensikt eller er rettet direkte mot familier, ikke mot ungdom.

– Økonomi kan være gøy fra en tidligere alder hvis man går inn på det som er relevant for aldersgruppen, mener hun.

Flere baller i luften

Innspillingen av neste sesong av «Luksusfellen» er allerede i gang, men det er kollegene Hallgeir Kvadsheim (49) og Magne Gundersen (58) som tar seg av de første sakene mens Drange blir hjemme i mammaperm det neste halvåret.

Hun er imidlertid klar på at hun ikke er ferdig i «Luksusfellen», og gleder seg til å returnere til tv-skjermen.

– De andre er allerede i gang med innspilling, og vi har fått inn ekstremt mange søknader til denne sesongen, blant annet mange som har havnet i en uheldig situasjon på grunn av koronakrisen. Så jeg tror og håper det blir en god sesong.

Drange ligger derimot ikke på latsiden selv om hun har en liten «Luksusfellen»-pause de neste månedene.

– Når datteren min sover, jobber jeg, sier hun og ler.

Økning i inkassosaker

Tall fra Kredinor til og med mai 2020 viser at antall inkassosaker går ned i alle aldersgrupper, de unge er derimot et unntak. Der ligger en økning i saker på om lag 12.4 prosent.

Med andre ord er det åpenbart et behov blant unge å få et bilde på hvordan man kan bruke penger på en mer fornuftig måte, noe Lene Drange og Verdistiftelsen ønsker å bidra til.

Nylig ble Verdistiftelsens nettside lansert, og Drange sier de allerede har fått flere forespørsler fra skoler som ønsker besøk. Hun er klar på hva hun ønsker å formidle til elevene.

– Det er viktig at man skjønner at det å være økonomisk ikke nødvendigvis er parallelt med å være gjerrig, sier hun.

– Hva du vil bruke penger på er opp til deg, men vi vet at ungdom er under et massivt sosialt press, der man gjerne vil være med på alt og skaffe seg alt det nyeste innen både teknologi og mote. Så da handler det om å prioritere smart, og få mest mulig ut av pengene man har, fastslår Drange.