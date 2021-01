I helgen snur temperaturen over hele landet

Etter flere kalde dager i Sør-Norge, og milde temperaturer helt nord i landet, snur det i løpet av helgen.

Fredag morgen publiserte meteorologene på Twitter at temperaturmåleren viste fem minusgrader i Lindesnes, men tre plussgrader i Honningsvåg. Noe de påpeker ikke er helt vanlig for denne årstiden.

Vanligvis ville disse temperaturene vært motsatt. Årsaken til denne unormale forskjellen er at det er et høytrykk som har bygget seg opp mot Sør-Norge. Dette fører til at det kommer kaldere luftmasser fra Russland, fortalte vakthavende meteorolog hos meteorologisk institutt i Tromsø, Charalampos Sarchosidis til Nettavisen tidligere denne uken.

Nå snur det

Temperaturene vil nå altså endre seg over helgen. I Sør-Norge vil temperaturen langsomt stige gjennom helgen, og lørdag kan vi forvente sludd og snø som vil gå over til regn søndag.

Nedbøren vil treffe mest på Vestlandet, men også bre seg over Østlandet i helgen.

I Nord-Norge vil det være generelt bygevær. Temperaturen vil synke gjennom helgen og på kysten kan en forvente sludd, og snø innover i landet.

Vått og vindfullt neste uke

Neste uke vil det bli plussgrader på vest- og sørlandet og nord vil man igjen kjenne minusgrader.

- Situasjonen blir snudd på hodet, med andre ord, skriver meteorologene på Twitter.

I tillegg vil det utover i uken komme et stort lavtrykk inn i sør som har med seg regn og snø til hele landet, i tillegg til kraftig vind.

