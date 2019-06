I Israel danser homofile i gatene. I Iran blir de hengt

I Midtøsten bor det 371 millioner mennesker. Men hvorfor er det bare i Israel du finner en Pride-parade?

Denne uken finner du Pride-parader fra Oslo til Ørsta med leven og fest. Samtidig er det dønn stille i Midtøsten, og du må lete med lys og lykte for å finne en Pride-parade. Foruten i Israel.

Fredag i Tel Aviv var en stor festdag for de 250.000 som møtte opp på den største Pride-paraden i Israels historie, ifølge storavisen Haaretz.

– Vi marsjerer i dag i den største demonstrasjonen i Israel, og forlanger like rettigheter så alle kan forme sitt eget liv, sa Ohad Hizki som er leder for LGBTQ Likhet i Israel.

Det er også en mindre Pride-parade med 10.000 deltagere i Jerusalem. Den er ikke ukontroversiell, og blir beskyttet av hele 2.500 politivakter.

– Utrolig trist

Men du skal ikke kaste stenen veldig langt fra Jerusalem før du kommer til et sted hvor det er lite Pride å finne, og myndighetene ikke lenger beskytter paraden, men heller brukes for å stoppe den.

Ifølge Amnesty er det hele 68 land hvor det er forbudt å være homofil. Ni land straffer det med dødsstraff, og fire av de landene ligger i Midtøsten. Iran, Irak, Saudi Arabia og Yemen.

– Det er ikke mange Pride-parader å spore i Midtøsten, forteller Patricia Kaatee som jobber i menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty. Hun jobber mest med Tyrkia og Midtøsten.

Hun mener det er utrolig trist at så mange land nekter homofile å leve åpent.

– Det er utrolig trist at det fremdeles er 68 land i verden som kriminaliserer homofili, og som fratar mennesker retten til å elske, sier hun til Nettavisen.

FORBUD: Patricia Kaatee er politisk rådgiver i Amnesty, og forklarer at det er forbudt med homofili i en rekke land i Midtøsten. Foto: Privat

For de fleste land i Midtøsten er det rett og slett ikke lov å være homofil. I Iran for eksempel, risikerer du å bli hengt om du er glad i en av samme kjønn.

– Det er vanskelig å holde Pride-parader i land der homofili er forbudt. Det er vanskelig å holde en parade for rettigheter som ikke er anerkjent, sier Amnesty-rådgiveren til Nettavisen.

Forbudt på Gaza

I de palestinske selvstyreområdene er det heller ikke liberale lover. Det er forbudt å være homofil på Gaza. På Vestbredden er det ikke et slikt forbud, men det finnes ingen rettigheter for homofile.

Nettavisen henvendte seg til det palestinske representasjonskontoret i Oslo. De har ikke besvart våre henvendelser om Pride og homofiles rettigheter.

Palestinakomiteen derimot, svarer gjerne på spørsmål. De er en norsk organisasjon som fremmer palestinske myndigheters sak i Norge.

– Det er enklere å være homofil i Israel enn i de palestinske områdene eller en del av nabolandene, innrømmer leder i palestinakomiteen Kathrine Jensen.

Men hun mener at Israel ikke er like liberale som den historiske store paraden gir uttrykk for.

– Det betyr likevel ikke at Israel er det progressivt og homoliberale stedet de prøver å fremstille seg som. Palestinske homofile som søker tilflukt i Israel opplever å bli presset av israelsk etterretning og hæren til å bli kollaboratør eller bli avslørt. Dette er selektiv raushet overfor skeive og misbruk av makt overfor skeive palestinere, sier Jensen.

Israel: – Helt feil av palestinakomiteen

LHBT-VENNLIG: Den israelske ambassadøren til Norge, Alon Roth, mener Israel er det eneste LHBT-vennlige landet i Midtøsten. Foto: Israelsk ambassade

Den israelske ambassadøren mener dette er helt feil av Palestinakomiteen.

– Det er mange homofile palestinere som har flyktet til Israel grunnet voldelig intoleranse som er utbredt i de palestinske områdene, sier den israelske ambassadøren til Norge, Alon Roth.

Israels representant mener landet hans er det eneste i hele Midtøsten hvor homofile kan få leve i trygghet.

– Det gjør meg trist å se at folk i store deler av verden fortsatt er forfulgt, og i mange tilfeller grunnet deres legning. Jeg håper inderlig at de får en bedre fremtid. I Israel har vi gitt oppholdstillatelser til palestinske flyktninger som flykter grunnet forfølgelse, sier han til Nettavisen.

Iran og Saudia Arabia er verst

Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner og aktivister er det hverken Israel eller de palestinske selvstyreområdene som er verst i klassen. Det er det Iran og Saudia Arabia som er.

Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei rettet onsdag direkte kritikk mot landets president og utenriksminister. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Senest i april ble fem menn dømt til henging av en shariadomstol i Saudi-Arabia. De hadde innrømmet å være homofil mens de ble torturert av myndighetene.

Iran har også opplevd massiv kritikk fra den vestlige verden for å dømme homofile til døden for deres legning.

Da en tysk journalist ved magasinet Bild spurte om Irans offisielle linje knyttet til dødsstraff for homofili, svarte den iranske utenriksministeren Mohammad Javad Zarif:

– Vårt samfunn har moralske prinsipper, og vi lever etter prinsippene våre. Loven er opprettholdt - og folk må følge loven, ifølge Jerusalem Post.

Går i feil retning

Mens det i Vesten har blitt stadig mer liberalt for homofile og andre minoriteter, kan man ikke se den samme utviklingen i Midtøsten, mener Amnesty.

– Noe som er veldig interessant med Tyrkia er at Istanbul i 2014 hadde en av de største Pridene i Europa, med 90.000 mennesker som deltok i paraden. I 2015 ble Istanbul Pride forbudt. Det er ingen jeg har snakket med som kan forklare hvorfor det skjedde, utover at myndighetene ikke lenger ønsket det. De siste årene er politiet blitt satt inn for å stoppe Pride paradene i både Istanbul og Ankara, sier hun.

Forbudt

Totalt består Midtøsten av 18 land og 371 millioner innbyggere. Nettavisen ønsket å kartlegge ikke bare landene hvor homofili er forbudt, eller hvor det er feiret, men sendte samme henvendelse til samtlige land med representasjon i Norge.

Spørsmålet vi stilte var følgende:

«Støtter myndighetene i landet Pride-initiativ, og hvis ikke – hvorfor?»

Alle skrev: Det har vi ingen kommentar til, eller besvarte ikke Nettavisens henvendelse.

Med unntak av et, og det var Israel.

De har nylig gjennomført en feiring i samarbeid med 20 andre ambassader, og har flere arrangementer på tapetet for Oslo Pride denne uken.

– Tel Aviv er ofte kalt den mest homovennlige byen i verden, sier ambassadør Roth til Nettavisen.

Selbekk med Pride-forsvar

En som sjeldent blir sett på som homofiles rettigheters varmeste forsvarer er Vebjørn Selbekk. Han er redaktør i Dagen, og har et nærmere forhold til ytringsfrihet enn de fleste etter han sto i bresjen for trykkingen av Muhammed-karikaturene.

KRISTEN: Vebjørn Selbekk er redaktør i den kristenkonservative avisen Dagen, men sier han er et forkjemper for homofiles rettigheter. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Han har en tydelig forklaring på hvorfor det er kun i Israel du finner en pride-parade.

– Hvorfor er det sånn?

– Det er ganske åpenbart. Det er det eneste demokratiet i Midtøsten. Til et demokrati hører det med både demonstrasjonsfrihet og organisasjonsfrihet. Forskjellen med nabolandene blir veldig tydelig når det gjelder minoriteter, sier Selbekk til Nettavisen.

Han har reist rundt i Midtøsten flere ganger enn de fleste hadde orket.

– Du skal ikke mange kilometer utenfor Israel før de henretter homofile ved å heise dem opp i heisekraner eller steiner dem. I Israel går flere hundretusener i Pride. Etter min mening viser det en kvalitetsforskjell mellom Israel og de andre landene.

– I Tyrkia påpeker Amnesty at det går i feil retning. Hvorfor?

– Det går ikke i den riktige retningen i den islamske verden. Tyrkia er et glitrende eksempel på at et liberalt land som var på vei mot en type demokrati, nå går i motsatt retning. Det er et tankekors, sier Selbekk.

Ikke bare muslimske land

Men Selbekk understreker at det er ikke bare den islamske verden som er slik.

– Jeg skal ikke bare snakke om den muslimske verden, for vi skal ikke reise langt vi nordmenn før det er helt annerledes. Da tenker jeg på Russland, delvis Polen og andre land der de er i ferd med å forlate liberale verdier. Og da er det de homofile som merker det sterkest, sier han.

– Men her høres du nesten ut som en forkjemper for homofiles rettigheter, men vi ser vel neppe deg i Pride paraden?

– Ja, men jeg er jo det. Det er en selvfølge for meg at homofile må få leve i trygghet og få være den de er uten frykt for liv og helse. De må selvsagt få gå i Pride-parade. Men for meg er Pride en større pakke, som inkluderer saker jeg ikke kan identifisere meg med. Selv om jeg støtter mange saker. Det blir som 1. mai-toget, sier han.