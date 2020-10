I kveld ryker to kjendiser ut av «Skal vi danse»: – Nervepirrende

Åtte dansepar skal bli til seks.

Forrige uke røk Nate Kahungu og dansepartneren Helene Spilling ut av «Skal vi danse», men dagen etter fikk paret returnere til dansetrening grunnet stemmeproblemer under danseduellen. Dermed ryker to par ut i dagens livesending.

Temaet for kveldens sending er «kjendisenes valg», og det er kjendisene selv som har fått velge hva de skal danse til.

Emosjonell berg- og dalbane

Først ut på parketten er Marte Bratberg, som danser moderne dans til «Euphoria»-soundtracket «Still Don't Know My Name». Bratberg fortalte til Nettavisen i forkant av sendingen at det er nervepirrende at to skal hjem, men at hun håper tv-seerne vil sette pris på dansen hun formidler.

MODERNE DANS: Marte Bratberg og Benjamin Jayakoddy i en emosjonell moderne dans. Foto: Espen Solli (TV 2)

Bratberg ønsket å få frem den emosjonelle berg- og dalbanen «Skal vi danse» har vist seg å være for henne, og dommerne satte pris på det hun leverte.

– Alt i alt en veldig flott levert dans, sier dommer Trine Dehli Cleve.

Dommerne skulle imidlertid gjerne hatt litt mer, men likevel ble det gode poeng på Bratberg og Jayakoddy. De fikk totalt 33 poeng av dommerne, fire åttere og en nier.

Fellesskap og samarbeid

Forrige uke ble Birgit Skarstein den første kjendisen som hittil har fått toppscore i programmet.

Denne uken danser hun og dansepartneren Philip Raabe moderne dans, til «You Raise Me Up» av Josh Groban. Budskapet i dansen er fellesskap og samarbeid, og også denne uken rørte hun dommerne, spesielt Tore Petterson.

TYDELIG BUDSKAP: Birgit Skarstein danset moderne dans. Foto: Espen Solli (TV 2)

– Det kom en tåre hos meg nå, det er første gang på mine fem år i «Skal vi danse», sier Petterson.

Totalt fikk Skarstein 36 poeng fra dommerne, en tier fra en rørt Petterson.

Skarstein er for øvrig i skrivende stund den som troner øverst på oddsen over hvem som er favoritten til å vinne årets «Skal vi danse», med en odds på 1,75.

Fikk frem rockefoten

Thomas Alsgaard danser showdans til rockelåten «Damn That Man» av Backstreet Girls, og forteller innledningsvis at han har valgt låt med hjertet, ikke hodet.

At han fikk frem sin indre rocker er det ingen tvil om, men dommerne hadde likevel noe å pirke på.

ROCK'N'ROLL: Thomas Alsgaard danset showdans, og fikk to åttere for dansen sin. Foto: Espen Solli (TV 2)

Tore Petterson synes blant annet at han sto mye stille og ville gjerne hatt med litt mer uttrykk i ansiktet, mens Trine Dehli Cleve jevnt over var fornøyd.

– Du bød på deg selv og leverte et godt show, sier hun.

Totalt fikk Alsgaard 29 poeng, blant annet to åttere for et godt show.

– Litt for puslete

Agnete Husebye og dansepartneren Bjørn Wettre Holthe har laget en showdans som beskriver vennskapet deres, der to verdener har møttes.

SHOWDANS: Agnete Husebye og Bjørn Wettre Holthe. Foto: Espen Solli (TV 2)

Trine Dehli Cleve er imidlertid ikke helt fornøyd.

– Det blir litt for forsiktig, det blir litt for puslete, du må stole på deg selg for å gå all in, og det forventer jeg at du gjør nå i program syv, sier hun.

Det ble kun 22 poeng på Husebye, en femmer, en sjuer, en firer og en sekser.