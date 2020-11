Blir det Nate Kahungu eller Andreas Wahl som stikker av med seieren?

H3 ARENA, FORNEBU (Nettavisen): Artikkelen oppdateres fortløpende under hele finalesendingen!

Etter flere måneder med intens dansetrening og nervepirrende livesendinger, skal det lørdag endelig avgjøres hvem som stikker av med seieren i «Skal vi danse» 2020.

Nate Kahungu og Helene Spilling konkurrerer mot Andreas Wahl og Mai Mentzoni, og de er alle svært spente før finalen.

– Jeg er skikkelig nervøs, men føler at vi nå har gjort det vi kan gjøre. Så nå er det bare å håpe på det beste, sier Kahungu til Nettavisen før den store finalesendingen starter.

Wahl sier på sin side at han har nervene under kontroll.

– Jeg har veldig lyst til å danse som om det er det siste jeg gjør, også håper jeg at det er bra nok, sier han til Nettavisen.

Skal gjennom tre danser

Begge finalistene skal danse tre danser, der de har vært gjennom to av dem tidligere. Én av dem får de velge selv, mens dommerne har valgt dans nummer to. Til slutt gjenstår et rykende ferskt shownummer, der parene får gjøre hva de vil.

Først ut er Andreas Wahl, som danser rumba på nytt, til «Løvenes konge»-sangen «Can you feel the love tonight».

Dommerne liker åpenbart det de ser.

– Dette er en dans som henger sammen i et nydelig partnerskap med Mai, sier Merete Lingjærde.

Totalt ble det 38 poeng til Wahl og Mentzoni, to niere og to tiere.

– Dette var en pangstart, sier Egor Filipenko om kveldens første dans.

Kahungu og Spilling gir på sin side seerne et gjensyn med en argentinsk tango de tidligere har fått full pott for av dommerne.

– Det er en nytelse å se deg på gulvet, er blant det Merete Lingjærde sier om Kahungus første dans.

De ble belønnet med 40 poeng, samme poengscore som sist.

