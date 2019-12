Ida Fladen: - Jeg har kjempelyst på kjæreste, men tør ikke gå på date

Hver uke får Ida Fladen kjærlighetsråd fra kjendisene i podcast-studio. Selv tør hun ikke sette rådene ut i praksis.

Siden våren 2018, har Ida Fladen (34) invitert kjendiser inn i podcaststudio for å fortelle om sitt kjærlighetsliv.

Podcasten «Ida med hjerte i hånden» har blitt en av Norges mest populære, og hvis vi ser på gjestelista - og tematikken - så er det ikke vanskelig å forstå hvorfor.

Fladen har blant annet fått Lisa Tønne til å åpne seg om utroskapen, Sophie Elise til å fortelle om sitt turbulente kjærlighetsliv og Siv Jensen til å snakke om hvorfor hun har valgt singellivet.

- Helt stillestående

Utgangspunktet for å lage podcast, var at Fladen selv var blitt «dumpa av mannen hun trodde skulle bli faren til barna hennes». Fladen var sammen med bassisten Anders Opdahl i to år, men forholdet tok slutt i 2017.

Fladen ville derfor ha hjelp til å komme seg gjennom kjærlighetssorgen og, etter hvert, finne en ny kjæreste.

Etter over 50 episoder med historier, refleksjoner og gode råd, så er spørsmålet:

Hvordan går det med kjærlighetslivet?

- Det er altså så dødt! Det skjer ingenting. Hadde det skjedd noe, så skulle jeg sagt det. Men det er helt stillestående, sa Fladen til Nettavisen på rød løper under «P3 Gull» lørdag kveld.

- Men du har jo en podcast der du får så mange tips?

- Jeg vet det! Men jeg klarer tydeligvis ikke å ta tipsene til meg. Jeg synes det er så skummelt å gå på date.

P3 GULL: Ida Fladen ankommer rød løper under P3 Gull 2019 på NRK Marienlyst. Foto: Fredrik Hagenm (NTB scanpix)

- Jeg har kjempelyst på kjæreste

Fladen har imidlertid gjort sitt for å komme seg ut av komfortzonen. 33-åringen stilte nemlig opp i «Kjendis søker kjæreste», hvor hun datet flere kandidater.

Men Fladen fant ikke kjærligheten på TV, og har altså gått tilbake til et lite actionfylt kjærlighetsliv.

- Jeg har kjempelyst på kjæreste, så det er helt klart målet. Men det jeg må gjøre, er å finne ut hvordan jeg skal tørre å gå på dater, sier Fladen, og avslutter:

- Og så må jeg vel gå på en del dater, før jeg eventuelt finner noen jeg har god kjemi med.