Idas ukjente kamp under Paradise Hotel: – Det var veldig tøft

I kveld står Ida Johansen Aaserud i finalen av Paradise Hotel. Det få vet er at hun uker tidligere måtte ta et kraftig oppgjør med seg selv inne på hotellet.

Det er slutten av januar i Mexico, og finalen av Paradise Hotel skal spilles inn. Ida Johansen Aaserud fra Gran har kommet seg helt til siste dag sammen med partneren Axel Kleivane.

Veien dit har imidlertid ikke vært enkel.

Ida fikk være inne på Paradise Hotel fra første til siste innspillingsdag. I løpet av tiden hun var der fikk hun oppleve at alliansen hennes raknet fullstendig, og én etter én måtte Idas venner og allierte sjekke ut av hotellet.

Les også: Marius solgte Teslaen på under én time: – Jeg ble litt overrasket

– Føles som et stort tomrom

Partneren Axel røk ut uten sjanse til å forsvare seg, venninnen Sania røk etter det flere mente var en urettferdig konkurranse og Ida og Axel måtte selv sende hjem bestekompisen Martin for å ha sjanse til å stå i finalen.

– Jeg synes det var veldig tøft. Det føles som et stort tomrom når du står igjen alene der inne. Når man lever i den bobla så blir man sliten over tid og når man mister så mange blir det ekstra slitsomt, forteller Ida.

Ida, som ellers beskriver seg som en positiv jente med stå-på-vilje, følte seg brått helt alene og usikker på spillet videre.

– Når jeg sto der alene kom tanken om hvordan jeg skulle klare det her videre. Jeg følte at jeg ikke orket mer og var sliten. Det er veldig utypisk meg, for jeg er ikke en type som gir opp så lett. Jeg var inne på tanken om å dra hjem og vurderte det for meg selv, uten å si det til noen, men det var ikke noe jeg ville innerst inne, forteller hun.

Alt snudde seg da hun tok en prat med produksjonen om det hun følte.

Les også: – Rett og slett noe av det verste du kan gjøre med bilen

Ida Johansen Aaserud er blitt kjent for tv-seerne som en blid og glad Paradise-deltager, men nå innrømmer hun at det skjedde ting under oppholdet på Paradise Hotel som ga henne stor tvil. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

– Produksjonen fikk meg fort opp igjen og over på andre tanker. Var det noe jeg ville, så var det å komme til finalen. Jeg ville kjempe videre, og akkurat der og da trengte jeg det lille dyttet i rumpa, forteller hun og beskriver at alt endret seg etter det.

Etter det endret alt seg for 20-åringen fra Gran. Hun fant styrke til å fortsette og klarte å få partneren Axel Kleivane inn på hotellet igjen.

– Jeg bet sammen tenna og tenkte at jeg må bare fortsette å kjempe, for det kunne snu og det gjorde det, forteller Ida som til slutt fikk partneren Axel inn på hotellet igjen og fikk stå med ham i finalen.

Lever med konstante smerter

For mens det har vært mye fokus på nettopp forholdet mellom Axel og Ida inne på hotellet, har det ikke kommet frem at Ida sliter med utmattelse og hodepine i hverdagen.

Det skjedde etter en voldshendelse i 2015, som fortsatt preger deler av livet hennes.

– Jeg er mye utmattet og har konstant hodepine. Jeg har blitt vant til å leve med det og det går ganske bra, men hverdagen kan være tung til tider, forteller Ida, som blant annet har måtte utsette intervjuet etter å ha ligget med migreneanfall et par dager.

Les også: Ellen DeGeneres får krass kritikk for å rangere ansattes barn

– Kjente på kroppen at jeg var veldig sliten

Etter en måneds hard festing på dag- og kveldstid på luksushotellet i Mexico, følte Ida seg mer sliten og utmattet enn noen gang.

– Jeg presset meg en hel måned. Inne på hotellet skjer det noe hele tiden, med innspilling dag og kveld og drikking hver eneste dag. Så jeg kjente på kroppen at jeg var veldig sliten etterpå. Det er spesielt det psykiske presset som man kjenner på der inne med spillet og den bobla man er i, forteller hun.

Da Ida dro hjem fra Mexico, innså hun at ting måtte tilbake til normalen.

– Jeg tror ikke jeg var den eneste som var sliten etter den opplevelsen, tvert imot, ler hun.

Les også: Else Kåss Furuseth hylles for bildeparodi på Instagram

Drikkestopp

Derfor tok hun også et valg om å ikke være med på like mye som de andre deltagerne i etterkant av innspillingen. Hun valgte å takke nei til en god del fester og ga seg selv drikkestopp.

– Det handler ikke «Paradise Hotel» i seg selv, men det er sånn i livet mitt at jeg har perioder hvor jeg blir mer sliten enn vanlig. Etter et par uker var alt bra igjen, og jeg hadde kommet over det, forteller hun.

Koronaperioden sørget egentlig for litt etterlengtet ro for Ida.

– Jeg ville tilbake til mine gamle rutiner, for i Mexico var det mye fest og ingen rutiner. Det er viktig for min helse å legge seg og stå opp til faste tider, å jobbe og å ha en så stabil hverdag som mulig, legger hun til.

Til tross for alt som har skjedd, mener hun at Paradise har vært et eventyr å være med på og hun angrer ikke på deltagelsen sin.

– Jeg elsket å være med på «Paradise», det var en opplevelse for livet å få være med på og det har vært mye bra som har skjedd i etterkant av å ha vært med, tilføyer Ida som på ingen måte utelukker å være med på andre ting fremover.

– Jeg har veldig lyst til å fortsette med tv, for jeg synes det er veldig gøy, forteller hun.

Les også: Ny rapport kartlegger norsk ungdoms pornobruk: – Jeg har vært bekymret lenge, og disse tallene bekrefter bekymringen

Uheldig start på kjendistilværelsen

Etter Paradise-innspillingen var fullført, var hun plutselig en offentlig person og det innebar flere overraskelser.

Først da drøye uttalelser om sex ble koblet til toppløsbilder av henne i forbindelse med lanseringen av deltagerne. Deretter, da serien begynte på tv, reagerte hun på at det stadig vekk var hennes rumpe og pupper som ble vist frem i beste sendetid.

Det endte med at hun sendte et brev til produksjonen, men i etterkant har hun følt at saken ble blåst opp til at hun reagerte på at det var for mye kropp i serien, noe hun ikke står inne for.

I dag synes hun at hun har kommet godt ut av serien, og reagerer verken på hvordan ting har blitt klippet eller hvordan deltagerne fremstilles.

– Jeg føler alle har blitt klippet veldig bra. Folk er lik seg selv på tv som i virkeligheten og når jeg sitter og ser episodene har jeg aldri tenkt at «Oj shit, det her ble veldig feil». Jeg synes absolutt ikke at det er noen som har fått noe verre eller noe som helst. Det er kanskje noen krangler det ser litt dumt ut fordi du ikke får begge sider av saken, men utenom det synes jeg det har vært veldig bra, forteller Ida i dag.

Les også: «Paradise»-Yasmine kjenner seg ikke igjen på TV: – Folk skriver «du burde bare dø»

Når det gjelder sensureringen så synes hun ikke tv-kanalen bør kutte ut sommerfuglen med det første, selv om bruken er kuttet kraftig ned på i år.

– Jeg merker selv hvor mange yngre jenter og gutter som følger med på det. Jeg hadde åpen Snapchat-konto en periode og da fikk jeg snapper av mange veldig unge mennesker som ser på det til tross for aldersgrensen. Så jeg synes det er greit at noe er sensurert og at noe er greit å ha privat, så for min del kan de beholde sommerfuglene, sier hun.

Les også: Hinter om ny «Tiger King»-sesong: – Det er så mye mer

Tilbake til normalen

Flere måneder etter hjemreisen fra Mexico har livet blitt tilnærmet normalt for Ida, selv om hun nå har en rekke følgere og fans i sosiale medier og noen betalte sponsoravtaler.

Likevel går livet mest sin vante gang. Hun bruker fritiden på favoritthobbyen hun har hatt i mange år; hester, og hun elsker å gå tur med hunden sin Chanel.

Hjemme på Gran jobber hun også i helse- og omsorgsbransjen, som vippetekniker og hun er frivillig som støttekontakt for to eldre damer og for mormoren sin.

De har heiet på Ida og blitt hennes store glede og støtte gjennom Paradise-eventyret.

Ida og mormoren har et nært forhold og sees ofte. Foto: Privat

– Det har fulgt med og synes det er kjempegøy å se på alt som skjer, og de synes det er stas å se meg på tv. Det er veldig koselig å ha noen som støtter opp på den måten, forteller Ida.

Selv om hun kanskje vil jobbe mer med sosiale medier fremover vil det bare være en hobby enn så lenge, for Ida brenner for å hjelpe andre mennesker.

– Jeg synes det er veldig givende og motiverende, jeg har alltid vært en omsorgsperson og jeg elsker å være rundt mennesker, så det å kunne hjelpe andre er noe jeg er veldig glad i. Det gir mening til livet, avslutter hun.