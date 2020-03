Idris Elba har fått koronaviruset

Det bekrefter superstjernen selv.

Se Elbas melding til fansen i videoen overfor.

Han forteller at han for øyeblikket føler seg bra, og ikke har noen symptomer, ifølge Sky News.

- Denne morgenen testet jeg positivt for covid-19. Jeg føler meg bra. jeg har ingen symptomer, men jeg har isolert meg selv. Bli hjemme, folkens, og vær pragmatiske. Jeg vil holde dere oppdatert på statusen min. Ingen panikk, skriver filmstjernen på Twitter.

Andre filmstjerne

Dermed er Elba den andre filmstjernen som har fått koronaviruset, etter at Tom Hanks og kona Rita Wilson testet positivt i forrige uke.

Den 47 år gamle britiske skuespilleren er kjent fra mange filmer, blant annet American Gangster, Thor, Avengers: Age of Ultron, The Dark Tower og Molly's Game for å nevne noen.

Nye Bond?

I 2018 ble briten kåret til verdens mest sexy mann av amerikanske People Magazine, og det har vært spekulert i om Elba er arvtageren til Daniel Craig for å bli den nye James Bond.

Elba har siden kommentert ryktene en rekke ganger. Han har avvist at han vil bli en ny James Bond og sagt til Esquire at neste 007 bør være en kvinne.

- Jeg tror dette handler mer om at man ønsker en mørkhudet skuespiller fremfor Idris Alba, sa en skeptisk Elba til New York Times og la til at han liker sin Martini «stirred, not shaken» (rørt, ikke ristet) i motsetning til James Bond.

Snart 200.000 smittetilfeller

Ifølge oversikten fra Johns Hopkins University er det mandag ettermiddag registrert 178.508 smittetilfeller og 7.055 dødsfall. Samtidig er 78.072 pasienter blitt friskmeldte.

Samtidig opplyser amerikanske helsemyndigheter at de første vaksinene mot Covid-19-sykdommen nå testes på mennesker.

- 45 friske og frivillige forsøkspersoner i alderen 18 til 55 år skal nå testes i en seksukersperiode, opplyser US National Institutes of Health (NIH) i en uttalelse. Forsøkene pågår i Seattle.