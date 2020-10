Ifølge forskning er vi på vårt mest ulykkelige når vi er 49 år. Men stemmer det?

Fire 49-åringer forteller oss hvordan de har det midt i livet.

Se for deg livet som et fjell.

I motsetning til virkelige fjell, hvor du er på ditt lykkeligste på toppen med en sjokoladebit i høyrehånda og selfiekameraet i venstre, så er det på en måte motsatt.

Du begynner på ditt mest lykkelige som barn og klatrer oppover, mindre og mindre lykkelig, helt til du når toppen av fjellet. Da er du 49 år, ved halvveismerket for de som er så heldige å leve lenge nok til å få brev fra Kongen, og på ditt mest ulykkelige.

Så klatrer du nedover fjellet igjen, men oppover i lykke. Lykkeligere og lykkeligere for hvert år, helt til du når bunnen av fjellen - i denne metaforen også kjent som døden.

Slik legger lykkeforskere det frem, i alle fall, etter å ha studert svar fra intet mindre enn 14 millioner deltakere fra 40 ulike land, samt tatt med innspill fra deltakere fra 168 ulike land fra Gallups verdensundersøkelse.

Du er nemlig på ditt mest ulykkelige som 49-åring, skriver Psykologisk.no, som var først ute med å omtale den omfattende studien.

Forskerne tror, ikke til en forandring, at årsakene er flere:

Etter fylte 50, aksepterer man i større grad at man ikke vil nå de urealistiske drømmene sine og slår seg til ro med mer realistiske mål.

Folk som er mye ulykkelig dør før de lykkelige, altså rapporterer de som lever lenge om høyt lykkenivå.

De som ikke blir syke eller dør, setter ekstra pris på egen helse og velvære.

Vi har tatt en ringerunde til fire 49-åringer, med det noe direkte spørsmålet:

- Snart blir du 50, gitt, har du noensinne vært mer ulykkelig?

TOPPEN AV FJELLET: Kom så, kom så - på toppen skal du nå toppen av ulykkelighet. Foto: Getty Images

Steinar: - Jeg bestemte meg for å rydde litt opp i livet

Steinar Ulrichsen tar telefonen på vei til jobb, og ikke bare det: På sin siste dag som 49-åring. Dagen før han skal begynne nedstigningen fra fjellet, altså.

- Er du på ditt mest ulykkelige nå, eller?

- Tja. Jeg blir jo 50 i morra, så da skal vel alt gå oppover herfra?

Ulrichsen ler. Høres ikke nevneverdig ulykkelig ut på der han står på toppen av fjellet.

- Neida, jeg har det veldig bra! Men det er også fordi jeg har tatt tak i en del ting i år. Jeg bestemte meg for å rydde litt opp i livet, jeg hadde nemlig altfor mange roteskuffer.

- Roteskuffer?

- Ja. Så det har vært et litt trøblete år, også fordi det har skjedd en del ting jeg ikke har hatt kontroll over. Men det ble veldig bra nå på slutten.

SNART 50: Vi snakker med Steinar Ulrichsen på sin siste dag som 49-åring. Foto: Privat

Ulrichsen har fått seg ny kjæreste, blant annet. Og alle vet jo hvor lykkelig man blir av å være forelsket, så det hjelper nok på.

- Men jeg tror lykke er litt oppskrytt. Det er lurt å kjenne på alt som ikke er så bra, for da tar man seg litt tid til å tenke gjennom alt man ønsker å rydde opp i. Litt ulykke kan rett og slett være en god ting, mener Ulrichsen.

Han synes imidlertid ikke det er så rart om mange kjenner på lavt lykkenivå mot slutten av 40-årene.

- Det er ganske stort å fylle 50, og hvis man ikke har gjort det før, er det kanskje på tide å tenke gjennom hvordan man lever livet sitt og hvordan man omgås andre.

Da han fylte 49, fikk han et godt råd fra en kollega: Slutt å bruk tid på samtaler som kjeder deg.

- Jeg gjorde det i altfor stor grad. Så nå har jeg utviklet en exit-strategi for det, blant annet.

- Og den er?

- Jeg sier jeg må på do. Det funker!

Pia: - Så deilig å fylle 50

- Nei, jeg er ikke på mitt mest ulykkelige nå. Definitivt ikke.

Pia Minker synes i grunnen det er litt rart at slutten av 40-årene skal bære med seg så mye ulykkelighet, og mener toppen av «ulykkelighetsfjellet» heller burde vært nådd cirka 10 år tidligere.

- Da jeg ble 40 husker jeg at det var mer stress rundt dette med å få til alt samtidig. Man skulle mestre alt med barn og hjem, se perfekt ut og ha en god karrière i tillegg, sier Minker.

- Du var den eneste kvinnen som sa ja til å stille opp til intervju som 49-åring, mens flere menn sa ja med én gang. Kvinner skal jo liksom være evig unge, tror du det er derfor de kvier seg for å stille til intervju?

Minker virker overrasket.

- Jeg tenker jo at for oss kvinner, så må det være så deilig å fylle 50!

- Jeg synes jeg ser det på venninnene mine også, at de også har funnet en ro. Nå har liksom jaget vi kjente på for ti år siden lagt seg litt og det er andre verdier som teller mer.

- Hvilke verdier da?

- Nære og gode relasjoner, blant annet. Og det gjør meg veldig lykkelig!

SNART 50: Pia Minker blir snart 50 år, men synes bare det der deilig. Foto: Privat

Det er ikke bare Minker som blir lykkelig av det. Uansett hvor du leser om lykkeforskning, er det én ting som skiller seg ut som absolutt mest lykke-fremkallende:

Nære og gode relasjoner. Gjerne i en partner, men også i familiemedlemmer eller gode venner.

- Jeg synes ting er mer i balanse enn de har vært før, rett og slett. Og så setter jeg mer pris på at jeg er frisk og alltid har vært det. For det er en gave i seg selv.

Jonny: - Hvis jeg ikke var gift, ville jeg nok vært ensom

Jonny Hemb-Selvåg synes det er oppløftende informasjon han får om at toppen av fjellet er nådd.

- Sier du det, ja? Men det er bra. For hvis dette her er bunnen av lykke, har jeg noen bra år foran meg.

Hemb-Selvåg er en «halvfullt glass»-type fyr, altså født lyssinnet. For visste du det, at lykkefølelsen i stor grad er medfødt? Vi er nemlig født med ulikt utgangspunkt, og det er fire personlighetstrekk som typisk går igjen hos gladlaksene.

Det er ikke det at Hemb-Selvåg ikke har hatt utfordringer eller nedturer.

- Den tyngste perioden i livet mitt må ha vært da jeg var rundt 17-18. Og så hadde jeg mitt livs nedtur rundt 27 år, da jeg gikk gjennom et tungt samlivsbrudd, sier Hemb-Selvåg.

HALVFULLT GLASS: Jonny Hemb-Selvåg synes livet er fint som 49-åring, spesielt fordi han har det godt med familie og barn. Foto: Privat

Men er man lyssinnet, har man lettere evnen til å riste det tunge av seg.

- Siden har det meste vært halvfullt, ja. Men det kommer nok veldig an på om man er i et parforhold eller ikke, kanskje spesielt for oss menn.

- Ja, forskning viser i alle fall at de som er i lange og gode parforhold, er lykkeligere enn single. Generelt sett har damere et større sosialt nettverk, så menn blir fort mer ensomme hvis de er single.

- Hvis jeg ikke var gift, så ville jeg nok vært mye alene. Jeg har kolleger og noen venner, men mye av tiden min bruker jeg sammen med kone og barn.

Men Hemb-Selvåg tenker ikke så mye på alt som kan gå galt.

- Jeg tar ingen sorger på forskudd, sånn generelt, jeg har det bare i bakhodet.

René: - Jeg bruker mye tid på å tenke meg lykkelig

René Svendsen er mindre kontant i svaret enn de tre andre, men likevel relativt enig med seg selv når han svarer:

- Ulykkelig? Nei, det er jeg ikke. Og hvis det bare blir bedre herfra og ut, så lever jeg godt med det.

Når han nå blir tvunget til å tenke seg godt om, sier han at han ikke føler seg noe særlig annerledes i dag enn han gjorde som 32-åring.

- Nå har jo jeg strukket småbarnsfasen litt ut, da. Jeg har jo egentlig hatt små barn fra jeg var 24 til nå, og det legger jo en del føringer for hvordan livet blir.

Svendsen tror han ligger ganske i midten mellom lyssinnet og mørksinnet.

- Jeg er ikke blant de som våkner om morran, strekker henda i været og takker for at jeg lever. Men det har jeg alltid tenkt at må være litt tilgjort.

HVERDAGSLYKKE: René Svendsen finner mye hverdagslykke i turer i skogen med familien og hunden. Foto: Privat

Som ungdom og tidlig i 20-årene, var han mørkere til sinns. Han var raskt ute med å tenke «worst case» i enhver situasjon, men sier at han med årene har lært seg å skifte spor ganske kjapt.

- Etter man har tenkt worst case mange nok ganger, og opplevd at det man frykter ikke skjer, så lærer man jo av det.

Svendsen har i grunnen blitt lettere til sinns med årene fordi han har lært seg å håndtere tanker og følelser litt bedre, men ikke minst: fordi han setter større pris på hverdagslykken.

- Jeg bruker mye tid på å tenke meg glad fordi det ikke faller helt naturlig for meg. Jeg er ikke Stordalen-glad for at det er mandag, men kan glede meg over alle de tingene som er positive i livet. Som tid med kona og barna, tur med hunden eller det faktum at alle er friske.

- Hvorfor tror du det er så mange som rapporterer om lavt lykkenivå på din alder?

- Det kan kanskje handle om at man vet at man er over halvveis i livet. Du har mye av det beste bak deg, i alle fall er det stor sannsynlighet for det, sier Svendsen, og ramser opp:

Barna vokser opp. Du er mindre attraktiv på jobbmarkedet. Foreldrene dine blir gamle og får dårligere helse. Du selv vil få dårligere helse.

- Du skal lete lenge og være naturlig optimist for å finne ting som virkelig overskygger dette. Selv om det er fint å slippe våkennetter med små barn, gir følelsen av å være viktig for noen, også lykkefølelse, sier Svendsen, og avslutter:

- Samtidig tenker jeg at det er naturlig å bli eldre. Og jeg er fornøyd med livet mitt, så selv om jeg reflekterer over disse tingene, så tenker jeg litt sånn «jaja, så blir jeg 50, da. Det går fint, det.»