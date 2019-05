Iggy Azalea sletter Instagram etter nakenbilder ble lekket

Den australske rapperen er siste kjendisoffer for lekking av nakenbilder.

I helgen ble det lekket nakenbilder av rapper Iggy Azalea (28). Ifølge TMZ flommet det inn upassende og negative kommentarer til artisten på hennes Instagram-konto - som hadde 13 millioner følgere.

Som konsekvens slettet hun seg fra plattformen, og fra Twitter.

– Overrasket og sint

Bildene som nå sirkulerer på nett og i sosiale medier skal vise en toppløs Azalea fra en fotoshoot for bladet GQ Australia.

Sangeren, som er mest kjent for låta «Fancy» og samarbeidet på låta «Black Widow» med Rita Ora, prydet coveret i 2016 i en hvit t-skjorte ved bassengkanten.

Det som er ekstra spesielt med saken er at bildene til coveret ble tatt i 2016, og at de nå tre år senere kommer til overflaten.

– Jeg er overrasket og sint over at de (bildene journ.anm.) ikke ble slettet umiddelbart etter de siste bildene ble valgt, skal Azalea ha skrevet i en uttalelse før hun slettet kontoen sin fra Instagram.

FRA BLADET: Det skal være under denne fotoseansen at Iggy Azaleas nakenbilder ble tatt. Faksimile: GQ Australia

Hun påpekte videre at det hadde vært et lukket sett og at hun hadde følt seg komfortabel der, også ettersom GQ er et kjent magasin med et godt rykte.

Magasinet er kjent for å ha cover hvor kjendiser stiller opp lettkledd, men med rekvisitter, hender eller klær strategisk plassert.

Politisak

Fotograf Nino Munoz som tok bildene av rapperen denne dagen, påtar seg skylden i det som nå vil bli en politisak.

På sin personlige Instagram-konto skriver Munoz at han har blitt frastjålet bildene og at disse er publisert uten hans samtykke.