Illsint Bryan Adams slettet Twitter-meldingen raskt – men det var allerede for sent

«Summer of '69»-rockeren er i hardt vær.

På Twitter koker det etter at Bryan Adams bestemte seg for å si sin ærlige mening om de «grådige jævlene» på våtmarkedet i Kina hvor en tror koronaviruset oppstod.

Det har nemlig ført til at konsertturneen hans er avlyst ...

I teksten til den nå slettede tweeten, skrev den kanadiske rockemusikeren:

«I kveld skulle jeg startet min konsertserie i Royal Albert Hall, men takket være noen faens flaggermus-spisende, dyreselgende våtmarked, virusskapende grådige jævler, så er verden nå på pause».

Innlegget ble raskt slettet, men Adams har også postet det samme på Instagram, hvor han utdyper det hele litt.

«For å ikke nevne de tusener som har slitt eller dødd på grunn av viruset. Min melding til dem annet enn 'mange faens takk', er å bli veganer.»

Samtidig opptrer han med låten han har laget mens han har vært i isolasjon, «Cuts like a knife», og lover fansen å spille en låt på Instagram hver dag fremover.

Adams ord falt åpenbart ikke i smak på Twitter, og flere mener det artisten skrev både var rasistisk og ufølsomt.

– Så det du sier, hvis jeg forstår det rett, er at alt av dette virkelig er ubeleilig for Bryan Adams? Vel, jeg er sikker på at alle de syke og døende vanlige folka rundt om i verden vil sende deg sympati, for ditt tap. Kampen er ekte for Bryan Adams, skriver en Twitter-bruker ironisk.

Les også: Ny søvnstudie fra NTNU overrasker: Dette skjer med følelsene dine når du får lite søvn

Forsvarer sangeren: – Innlegget var om dyrs rettigheter

Andre peker på at det først fremstår som han sier dette for å være rasistisk, men deretter at det egentlig bare er for å sette søkelyset på dyrs rettigheter og for å få flere veganere i verden.

– Jeg vet ingenting om Bryan Adams, så ut av nysgjerrighet sjekket jeg litt. Viser seg at han har vært en sterk forkjemper for veganere og dyrerettighetsaktivist i mer enn 30 år. Innlegget hans var åpenbart om dyrs rettigheter, ikke rasisme. Noen sjanse for å innrømme at du hadde feil?, skriver en annen.

– Bryan Adams har vært vegetarianer lenge. Jeg skjønner ikke hvorfor alle mobber han, det er ikke rasistisk å kritisere en oppførsel som dreper dyr hvis du er mot det. Er det rasistisk å være mot at hunder drepes for mat?

Les også: Ute av «Paradise Hotel»: – Aldri vært så sliten etter en ferie

– Hva er forskjellen på Bryan og Ryan Adams?

Likevel er twitter-meldingen gjenstand for mye – og da mener vi mye – humor fra Twitter-samfunnet.

– Så... raskt spørsmål. Med alle urapporterte/underrapporterte dødsfall fra korona, skal vi inkludere Bryan Adams' karriere, eller ei?

– Jeg har glemt forskjellen på hvilken som er Bryan Adams og hvilken som er Ryan Adams, og jeg skal ikke lære meg det igjen, skriver en annen.

Det skal også sies at Bryan Adams' så godt som navnebror og musikerkollega Ryan Adams har vært kontroversiell.

Han ble i 2019 beskyldt av flere kvinner, blant annet eksen hans Mandy Moore, for å utnytte dem seksuelt, når kvinnene trodde han skulle hjelpe dem med karrieren deres. Siden ble saken gjenstand for FBI-etterforskning og turneen til Ryan Adams avlyst, og siden har det vært stille på musikeren.

Les også: X Æ A-12-forvirringen fortsetter: Musk og kjæresten forklarer uttalen ulikt

Spøker med hitlåten

– Mann som startet en kjærlighetsaffære til det å spise flaggermus sommeren i 1969 er nå utrøstelig etter Bryan Adams' tweet, spøker en Twitter-bruker.

Noen har også diktet om teksten til Bryan Adams' megahit «Summer of '69»

«Skrev min første virkelige rasistiske tweet, karrieren er allerede på vei ned, skylder på kineserne for mangel på inntekt, det var sommeren med Covid én ni»

Flere mener det er på høy tid å én gang for alle kvitte seg med Adams' sommerhit.

– Å, takk Gud for at vi kan avlyse Bryan Adams nå. Hver gang «Summer of '69» kommer på bilradioen er jeg fristet til å kræsje bilen, spøker en annen.

Navnet til Bryan Adams har i timene siden han la ut og slettet twitter-meldigen fart opp på listen over de største Twitter-trendene i verden akkurat nå.

Så spørs det om ikke sangeren nå har litt å oppklare for fansen og tidligere fans om hva han egentlig mente med det han skrev.

Les også Piers Morgan har kritisert Meghan i flere år. Nå legger han seg flat