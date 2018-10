Influensavaksine: 260 apotek tilbyr drop-in-vaksinasjon

Årlig dør rundt 900 nordmenn etter å ha blitt rammet av influensavirus. Nå tilbyr 260 apotek over hele Norge drop-in-vaksinasjon.

Ifølge Apotekforeningen tilbyr nå 260 apotek fra kjedene Apotek1, Vitusapotek og Dittapotek influensavaksinering for å øke tilgjengeligheten.

Apotek.no skriver at vaksinen må bestilles gjennom en nettside og dagen etter er resepten klar fra legen. Det er ingen timebestilling for å sette vaksinen.

- Jo flere som vaksinerer seg, jo bedre sjanse er det for at vi kan holde influensautbruddet i år på et lavt nivå. Vi håper at vi kan bidra til at flere vaksinerer seg, slik at færre blir smittet og blir syke av influensa, sier Ellen Karine Ous i Apotek 1 i en pressemelding.

Apotek1 skriver på sin nettside at det koster 100 kroner å sette influensavaksine i apotek.

Tall publisert i august viser at det årlig dør rundt 900 nordmenn etter å ha blitt rammet av influensavirus. Men kun hver fjerde nordmann i risikogruppen vaksinerer seg.

Før influensasesongen 2016/2017 tok kun 28 prosent av nordmenn i risikogruppen vaksine imot influensa, viser tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister. Det er langt unna målet på 75 prosent, ifølge Dagbladet, som omtalte tallene i august.

Tall fra Folkehelseinstituttet at nær 1,5 millioner nordmenn har økt risiko for komplikasjoner ved influensa. Av disse er 900.000 i risikogruppen, som blant annet omfatter gravide, eldre over 65 år og helsepersonell.

