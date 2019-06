Influenseren Terese (37) valgte å avslutte livet i kunstig koma

Lørdag valgte den svenske influenseren og legges i kunstig koma, natt til tirsdag sovnet hun inn.

Terese Alvén har gjennom flere år inspirert følgerne sine til å leve aktiv livsstil gjennom sin egen blogg og flere bøker.

Influenseren og mannen hennes, Glenn Boström, ble gravide i november 2018. De hadde fra før to barn som nå skulle få et nytt søsken. Til tross for at Terese bare var noen uker inn i graviditeten hadde hun stor mage. Etter et legebesøk fant paret ut at hun hadde en stor cyste på den høyre eggstokken, det skriver Expressen.

Cysten ble operert bort, men i uke 20 oppsto det komplikasjoner, og paret måtte avbryte svangerskapet.

- Det var veldig tungt, men vi kom oss gjennom det, sier Boström til avisen.

Tester av cysten viste at den var verken god- eller ondartet.

Ny cyste

I mars begynte influenseren igjen å få vondt i magen. Da ble det oppdaget en ny cyste, men legene mente den var ufarlig. Smertene ga seg imidlertid ikke, og i april ble Terese lagt inn på sykehus. Der ble hun til hun døde.

Det viste seg at Alvén hadde fått en uvanlig og veldig aggressiv form for eggstokkreft. Terese valgte i samråd med legene å bli lagt i kunstig koma, slik at hun sov den siste tiden.

– Hun har ikke mye krefter igjen når hun er våken, og kjenner at hun ikke orker den store angsten det innebærer å bare kjenne på at ens egen kropp sakte forsvinne bort, skrev ektemannen før Alvén døde.

- Fikk aldri en sjanse til å slå tilbake mot sykdommen

Etter nesten tre dager orket ikke kroppen til Terese mer, og hun sovnet inn natt til tirsdag, med familien rundt seg.

- Terese fikk aldri en sjanse til å slå tilbake mot sykdommen. Den lå hele tiden foran legene og de behandlingsformene vi har tilgjengelig den dag i dag. Nå er hennes kamp over, skriver ektemannen i et innlegg på Facebook.

For noen uker siden ble det opprettet en innsamlingsaksjon der alle bidrag går til kreftforskning. I skrivende stund har det blitt samlet inn 586.253 svenske kroner.