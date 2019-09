Inger (29) satte brevrekord i «Jakten på kjærligheten - dette brevet skilte seg ut

Bonde Inger Lund satte brevrekord i «Jakten på kjærligheten», men det var spesielt ett brev som rørte henne.

- Det tar jo litt tid å lese gjennom 200 brev. Noen skrev bare et par linjer, mens andre hadde lagt mye jobb i brevet. Men det var mye bra.

Det sier bonde Inger Lund (29) til Nettavisen.

I løpet av 16 sesonger med «Jakten på kjærligheten», har ingen andre kvinner fått flere frierbrev enn 29-åringen fra Båstad i Østfold. Hun fikk 200 brev, og måtte velge ut bare ti.

- Det var vel en fem-seks brev som skilte seg ut, sier Lund til Nettavisen.

- Jeg blir litt rørt

Ett av brevene gjorde spesielt inntrykk. Det var nemlig en av frierne, Vegard, som sendte henne et utgått pass, hvor han hadde skrevet om seg selv - og lagt ved bilder.

- Han er veldig kjekk, sier Lund etter å ha åpnet brevet.

Lund hadde nemlig fortalt at hun liker å reise, noe Vegard hadde merket seg.

- Jeg blir litt rørt. Det var veldig oppfinnsomt, legger hun til.

Vegard blir altså en av de ti frierne som går videre til neste runde.

- Brevet hans skilte seg veldig ut. Han hadde tatt seg god tid og lagt litt jobb i det, og det er viktig. I tillegg virket han som en fyr jeg passer godt sammen med. Vi hadde flere like interesser, pluss at han så bra ut, sier Lund med et smil.

BREVREKORD: Inger Lund (29) fikk 200 brev fra menn som ønsker å bli bedre kjent med henne. Foto: Tv 2

Slått av Ruben



I kveldens premiere av «Jakten på kjærligheten» får vi altså bli litt bedre kjent med alle de seks bøndene:

Odd Arne Svaet (49), Randi Johanne Skjerve (28), Atle Kristiansen (37), André Johansen (22), Andreas Bolset (32) og Inger Lund (29).

Og selv om det er meget imponerende å høste inn 200 frierbrev, må Lund se seg slått av Ruben Tunestveit Kengarakan i 2015.

I seriens 12. sesong mottok han nesten 300 frierbrev.

