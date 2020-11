Inger Cecilie raste ned i vekt under «Farmen»-oppholdet: - Glad for å ryke ut

Inger Cecilie røk ut av «Farmen» rett før finaleuken. Det er hun veldig glad for.

Spennende er vel kanskje ikke det riktige ordet før søndagens tvekamp. Etter at Inger Cecilie Grønnerød ble valgt som førstekjempe av storbonde Daniel Viem Årdal tidligere denne uken, var det ingen annen mulighet enn å velge Karianne Kopperstad som andrekjempe - ettersom de to var de siste jentene på gården.

Heller ikke valg av gren i tvekampen ble en særlig stor overraskelse, ettersom Karianne hadde gjort en avtale forrige uke om å velge tautrekking i tvekamp mot Inger Cecilie.

Likevel klarte imidlertid Inger Cecilie og Karianne å skape nervepirrende stemning under tvekampen i tautrekking søndag kveld.

- Fikk panikk

I forkant av tvekampen hadde Karianne gått hardt ut med å si at det kom til å bli en enkel match for hennes del. Dette angret hun imidlertid litt på at hun hadde gjort da selve tvekampen var i gang.

Inger Cecilie ga hun en tøff kamp, men til slutt seiret Karianne likevel med tre hestesko i kassen på rappen, mens Inger Cecilie på sin side stod med null i sin kasse.

- Jeg fikk litt panikk. Tenk om jeg ikke skulle klare det, liksom. Da hadde matematikken min vært helt feil. Jeg hadde jo troen på meg selv. Såpass som jeg trener burde jeg jo klare det, hvis ikke så hadde det på en måte vært på tide å reise hjem for å komme meg tilbake på trening, sier Karianne til Nettavisen og ler.

Hun beskriver følelsen av seier som helt uvirkelig.

- Det var dritdeilig. Jeg bare ropte. Jeg hadde totalt overtenning og var så fornøyd. Jeg hadde klart å slå ut alle jentene, som var målet mitt, og det var skikkelig deilig, sier hun.

Rømte fra virkeligheten

Til tross for at Inger Cecilie måtte se seg slått ut av «Farmen» rett før finaleuken, er hun ikke bitter for verken å gå glipp av en sjanse på «Torpet» eller å måtte reise hjem til 2020.

- Da Karianne vant tenkte jeg egentlig «yes, nå skal jeg hjem». De andre visste at jeg egentlig ikke hadde noe mål om å vinne «Farmen». Oppholdet mitt var egentlig en slags flukt fra den virkelige verden. Jeg var fornøyd med de ukene jeg fikk, og jeg oppnådde det jeg ville, sier Inger Cecilie til Nettavisen.

Koronapandemien satte nemlig en skikkelig støkk i livet til den 47 år gamle hestebonden fra Halden. Bare fem dager etter at Inger Cecilie åpnet en splitter ny ridehall havnet Norge i lockdown. Det førte blant annet til at hun måtte selge 14 hester som hun hadde hatt i mange år.

- Det var skikkelig tøft. I tillegg ble det en sommer uten rideleir og heller ingen ferie på grunn av de strenge smittevernsreglene. Jeg ville rett og slett rømme litt vekk fra virkeligheten, forteller hun.

Raste ned i kilo

Etter hele åtte uker inne på «Farmen»-gården fikk imidlertid Inger Cecilie den dosen hun trengte av et annet liv enn livet hjemme i Halden.

- Jeg trengte å komme meg hjem. Jeg raste ned i vekt. På slutten gikk jeg med så mye ullundertøy utenpå klærne mine at jeg ikke la merke til det. Da jeg kom hjem og så meg selv i speilet fikk jeg sjokk. Jeg hadde gått ned ti kilo, forteller Inger Cecilie.

Inne på gården hadde hun nemlig gitt vekk mye av sin mat til Thor Haavik, fordi hun synes at han hadde blitt så tynn.

- Så hadde jeg jo blitt like tynn selv, ler Inger Cecilie og konstaterer at det ikke var farlig for helsen.

- Jeg veide 68 kilo før jeg sjekket inn på gården. Da jeg kom hjem veide jeg 58. Så det var en effektiv slankekur, kan du si. Jeg har ikke gått opp alt igjen, men det trenger jeg ikke heller, fortsetter hun.

«Farmen»-oppholdet gjorde heldigvis også bra ting for Inger Cecilie. Etter at hun kom hjem fra gårdsoppholdet har hun lært seg å sette enda mer pris på livet hun har i 2020.

- Jeg har ikke kjent på noen spesielle utfordringer ved å komme hjem. Jeg kjenner mest på en enorm glede. Jeg er heldig som har en gård, en fantastisk familie og venner som stod der like stødig både før jeg dro og etter at jeg har kommet hjem, sier Inger Cecilie.

