Ingrid Bolsø Berdal glitrer som dobbeltagent

Et besettende drama fra andre verdenskrig om superstjerna Sonja Wigert og hennes dobbeltspill. Hvor mye som er sant? Det får vi nok aldri vite. Men «Spionen» har blitt en fantastisk flott film.

Vi befinner oss i Oslo kort tid etter den tyske okkupasjonen. Nazi-toppene vanker i sosieteten, hvori opptatt deler av skuespillermiljøet – et miljø som er splitta i politisk forstand. Går man okkupantens ærend om man takker ja til hovedrolle i en film som tar utgangspunkt i en roman av Alexander Kielland, men som åpenbart har til hensikt å tjene nazistenes ideologi? Eller er man «bare skuespiller»?

Som Sonja Wigert sier i filmen: «Skal jeg ofre hele min karriere, bare fordi det er krig?»

Utsagnet kan synes banalt, men virkeligheten skal snart innhente «fru Wigert». Faren misliker på det mest bestemte hva han oppfatter som sin datters fraternisering med okkupantene, og blir ganske snart arrestert. Hvilket våpen har Sonja Wigert til rådighet for å få sin far løslatt? Sin sensualitet.

Hun er diva så det holder. I rollen som en norsk Greta Garbo stråler Ingrid Bolsø Berdal som Sonja Wigert. Om det er tillatt å benytte et litt forelda uttrykk, så er hun blendende vakker. Et åpenbart «bytte» for Tysklands øverste sjef i Norge, reichskommisar Josef Terboven. Et like åpenbart «agn» i tjeneste for svensk etterretning.

Svensk etterretning? Var ikke Sverige et nøytralt land under andre verdenskrig? Den nøytraliteten er det i ettertid mangt og meget å si om, men det er helt sikkert korrekt at den svenske etterretningstjenesten var dypt involvert i krigens gang. Ville Hitler okkupere Sverige?

Fram til nå har dette miljøet blitt best beskrevet i Gard Sveens enestående thriller «Den siste pilegrimen», og det er i dette oppkavede farvannet Sonja Wigert kommer til å spille en sentral rolle. Fetert stjerne, som skuespiller og sanger, både i Stockholm og Oslo. En kvinne med rik tilgang til de øverste kretser, nær sagt over alt der hun måtte ønske. Hvor langt kan hun gå i privat omgang med Josef Terboven, på oppdrag fra svensk etterretning – der det egentlige motivet er å få sin far løslatt?

Hvor mye «anti-nazist» var Sonja Wigert?

Etter å ha fått Terbovens lovnad om å slippe fri hennes far, sier Sonja seg villig til å gå i tysk tjeneste – i Stockholm. Der innleder hun et forhold til en ungarsk gentleman som kan spille piano – men kanskje er han på et ganske annet oppdrag i Sverige enn å opptre i rollen som en don juan? I så fall – hvilken side står han på?

Det utvikler seg faktisk til en rørende kjærlighetshistorie, men først og fremst handler dette om et krigsdrama. Hvem er venn, og hvem er fiende? Hvilken rolle spiller reint private forhold i det storpolitiske spillet? Spilte Sonja Wigert i det store og hele rollen som «simpel lokkedue»?

Hun ble stempla som «stripete» etter krigen, og fikk sin karriere ødelagt. Om mesteparten av det som fortelles i «Spionen» holder vann, ble Sonja Wigert (1913-1980) meningsløst urettferdig behandla.

Ingrid Bolsø Berdal er ingen novise i norsk film, men dette bør bli hennes definitive gjennombrudd for et virkelig stort publikum – nasjonalt som internasjonalt. Hun briljerer, ikke minst med sine språkkunnskaper. Perfekt «bokmåls»-norsk, svensk, tysk og engelsk - voila! Rolf Lassgård som den svenske etterretningsagenten Thorsten Akrell? Enough said.

En stjernefilm, i dobbelt forstand. En film du ikke vil gå glipp av.

SPIONEN

Regi: Jens Jonsson

Manus: Harald Rosenløw Eeg og Jan Trygve Røyneland

Produsenter: Håkon Øverås og Karin Julsrud