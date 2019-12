Ingunn og Roy giftet seg i 1999: – De tingene du faller for, er de samme tingene som du irriterer deg over

Hver dag i over 20 år, har Ingunn og Roy motbevist ekspertenes hovedteori om hva som utgjør grunnlaget for et lykkelig parforhold.

«Jeg skulle gjerne ha hjulpet deg, men alle jeg kjenner som giftet seg på 90-tallet, er skilt i dag.»

Det var tilbakemeldingen jeg fikk da jeg spurte om hjelp til å finne ektepar som giftet seg på 90-tallet. Ingen kjente noen som fortsatt var lykkelig gift. Men trengte jeg noen fra 70- eller 80-tallet? For der hadde de mange forslag!

LES OGSÅ: Dette er de vanligste årsakene til skilsmisse

Til slutt måtte jeg gå ut på Facebook med en etterlysning. Etter to dager, dukket det opp en melding fra Ingunn Juel Fagermoen i innboksen:

«Vi giftet oss i 1999 og var da 21 år gamle. 20 år senere har vi to barn, utdannelse, hus, hytte, båter og er utallige ferier, krangler og minner rikere. Har til og med kommet oss gjennom 40-årskrisa og er fortsatt gift. Har mange ganger tenkt på om dette skyldes flaks, «skjebnen» eller hard jobbing. Jeg kunne godt ha blitt intervjuet om dette og jeg tror min mann også er med på det. Han har ikke blitt noe bedre på å svare på meldinger etter 20 års ekteskap, så derfor har jeg ikke fått hans tilbakemelding ennå...»

Ild og vann

Få dager senere sitter jeg i sofaen hos Ingunn (41) og Roy (41) – som omsider svarte på melding – og spiser kanelboller.

Ekteparet annonserer det før vi har rukket å skjenke kaffen:

- Vi er kjempeulike!

Les også Seks ektepar forteller sin historie: Derfor valgte vi hverandre

Det er egentlig unødvendig informasjon. Du trenger nemlig ikke mer enn tre-fire minutter med ekteparet Fagermoen før du skjønner at dette er to vidt forskjellige mennesker.

Ingunn prater på inn og utpust, ler høyt og bobler over av energi. Roy er stille, lun og rolig. Ingunn er fullstendig avhengig av å ha en plan på alt hun gjør, mens Roy tar livet litt mer som det kommer.

Tatoveringene deres symboliserer forholdet. Ild og vann.

- Jeg har ofte tenkt på hva som gjorde at jeg falt for Roy, og jeg tror det var det at han var så annerledes fra meg. Jeg ble fascinert av det. Og så sier jo folk hele tiden at motsetninger tiltrekker hverandre, sier Ingunn.

- Men de lærde er vel rimelig enige om at like barn leker best sånn i lengden ...

- Ja. Men så har vi jobbet med forholdet også. Dette er jo ikke noe lotteri, hvor ting bare har gått av seg selv, sier Ingunn.

UNGDOMSKJÆRESTER: Ingunn og Roy har vært gift i over 20 år, og ble kjærester som 17-åringer. Foto: Kjersti Westeng (Mediehuset Nettavisen)

Roy nikker.

- Det har jo vært dårlige perioder, sier han.

- Hvorfor har dere blitt, da?

- Fordi jeg tror ikke gresset er så mye grønnere på andre siden. Jeg tror mye mer på å jobbe seg gjennom de dårlige periodene, sier Roy.

- Så det er det som er hemmeligheten?

- Kanskje? Og så har vi snakka mye sammen hele forholdet. Vi har vært veldig åpne og ærlige. Når par går fra hverandre, tror jeg det handler om at de ikke har snakket om ting. Eller så har den ene gjort veldig mye for å please den andre, og da sier det stopp til slutt, sier Ingunn.

- Å være sammen er et valg

Det er noe veldig uvanlig med Roy og Ingunn som par

De snakker lett og ledig om ting andre par gjerne kvier seg litt for å snakke om: At de kan synes andre mennesker er pene og interessante, at de trenger mye alenetid og at de har tenkt på å gå fra hverandre.

At de tror livet hadde vært fint uten hverandre også.

Men de velger å være sammen fordi de vil. Fordi livet er enda finere sammen.

- Ja, vi har stått i kirka og lovet hverandre til døden skiller ad. Men samtidig hadde det ikke vært verdens undergang hvis det ikke ble sånn. Jeg tror vi begge er så glade i hverandre at vi unner hverandre alt godt.

- Det er stort...

- Ja, men det å være sammen, det er et valg. Man må ha lyst, sier Ingunn, og fortsetter:

- Hvis jeg skal tvinge Roy til å være sammen med meg for å gjøre meg til lags, så gjør han kanskje det en stund. Men når jeg da snur ryggen til, så tror jeg han gjør noe annet.

UNGDOMSKJÆRESTER: - Det var henne jeg ville ha! Det visste jeg, faktisk, selv som 19-åring, sier Roy om Ingunn. Foto: Privat

Spørsmålsrunde på benken

Vi må tilbake til begynnelsen. Året er 1996. Ingunn og Roy går i andre klasse på videregående, og er femte hjul på vogna i forholdet mellom Ingunns venninne og Roys kompis.

Det er heldigvis bedre å være to femtehjul enn bare ett, så de bestemmer seg etter hvert for å gjøre det beste ut av situasjonen.

- Jeg husker det aller første jeg hørte han si. Vi var på fest og så var det noen som hadde blitt frastjålet lommeboka si. Plutselig ser Roy på meg og sier «kanskje vi skal lete bak huset?» Jeg svarte: «Jøss, kan du snakke?»

Seks ord fra Roy var tydeligvis nok til å vekke en fascinasjon i Ingunn. De begynte å henge sammen på fest, men Ingunn synes det var vanskelig å bli kjent med sjenerte Roy.

Hun måtte gå hardere til verks. På vei hjem fra fest, annonserte hun at de skulle ta seg en pause på en benk.

Og med «pause», mente hun «beinhard spørsmålsrunde».

- Han sa jo ingenting, jeg skjønte jo verken hva han tenkte eller ville. Så jeg spurte om jeg kunne få stille ham hundre spørsmål om alt mellom himmel og jord, og det gikk han med på, ler Ingunn.

Det Ingunn (17) ikke visste, er at spørsmålsleken på benken i Fredrikstad, faktisk ligner et velkjent eksperiment hvor målet er å bli forelska: «36 questions to fall in love».

Teorien er enkel: Når man åpner seg om personlige og nære ting, utløser det gjerne empati og intime følelser hos motparten. Psykologen Arthur Aron utviklet derfor en spørsmålsrekke på 36 spørsmål, og suksesshistoriene er bare et kjapt google-søk unna.

LES OGSÅ: Hva er forelskelse? Psykologer avliver fire myter

Ingunn ler når hun får høre at hun som 17-åring lå i forkant av psykolog Arthur Aron.

- Men jeg kjørte 100, jeg da. 36 er for lite!

Etter spørsmålene begynte Ingunn og Roy å være mye sammen.

- Jeg var ikke dødsforelska fra starten, jeg tror jeg bare synes det var moro å se litt hvordan dette gikk, minnes Ingunn.

- Hva tenkte du, Roy?

- Du, jeg tror ikke jeg tenkte så mye på den tida, egentlig. Det er litt blurry, ler Roy, og fortsetter:

- Men jeg ble jo betatt! Det var stas at hun viste så mye interesse.

FORELSKET: Ingunn og Roy ble kjærester da de var 17 år gamle. Foto: Privat

Men etter rundt åtte måneder, var leken plutselig litt over for Ingunns del. Hun var i ferd med å bli forelska, og ble redd. Så hun gjorde det eneste naturlige: Hun meldte fra til Roy om at det var over.

Da tok Roy grep.

- Plutselig dukket han opp med en gave til meg. En blå- og hvitstripet skjorte, den husker jeg godt. Og da var det liksom greit igjen. Ikke på grunn av gaven, men fordi han viste at han brydde seg, sier Ingunn.

- Fordi jeg viser følelser så lett og han ikke, så har jeg noen gang gjort ting for å få en reaksjon. «Er du glad i meg?» liksom. Og da svarer han: «Ja, jeg er glad i deg.

Fridde som 19-åring

Selv om Roy ikke ropte høyt om sin kjærlighet for Ingunn, så var han alt annet enn redd for forpliktelse.

Nitten år gammel gikk han ned på kne med en bukett roser i hånda.

- Hvorfor sånn hastverk med å fri?

- Det var henne jeg ville ha! Det tenkte jeg, faktisk, selv som 19-åring.

Bryllupet krevde litt planlegging, så utålmodige Ingunn måtte vente i to år før dagen endelig kom.

- Jeg husker vi var i førsamtale med presten og han stusset nok litt over at vi var så unge. «Enten vokser dere sammen eller så vokser dere fra hverandre», sa han. Men vi fikk ikke hetta av den grunn, sier Roy.

LES OGSÅ: Dette er en tydelig advarsel om utroskap

Den 17. juli 1999, i Elverum kirke, ga Ingunn og Roy, begge 21 år gamle, hverandre sitt ja - for alltid.

UNGT EKTEPAR: Ingunn og Roy var 21 år gamle da de giftet seg. Foto: Privat

Festen ble avholdt på en familieseter uten innlagt vann og strøm - med 90 gjester. Det ble en drømmedag for det unge paret.

- Jeg har aldri tenkt at jeg gikk glipp av noe ved å gifte meg så ung, sier Ingunn og ser spørrende bort på ektemannen.

- Nei, ikke jeg heller. På et eller annet tidspunkt skjønner du bare at dette er et menneske du kan leve hele livet ditt sammen med. Men akkurat når det var, det vet jeg ikke. Sikkert et eller annet sted mellom de spørsmålene på benken og frieriet, sier Roy.

- Har snakket mye

To år etter bryllupet, fikk de en sønn. Fem år senere; en datter.

Ingunn var ikke overrasket. Det var slik hun hadde sett for seg livet: Treffe en fyr, gifte seg, få to barn med cirka fem års mellomrom.

- Jeg skjønner at det høres rart ut, men jeg er veldig glad i å ha en plan. Og Roy ble tidlig en del av den planen, sier Ingunn.

Ingunn trenger ikke å tenke seg noe særlig om før hun svarer på spørsmål om parforholdet, seg selv eller Roy. Roy snakker mindre, men nikker anerkjennende.

Det er lite de ikke har diskutert, det har Ingunn sørget for.

- Før vi fikk barn, for eksempel, så spurte jeg Roy om masse forskjellig. Hva er viktig for deg når det kommer til barneoppdragelse? Hvilke verdier har du? Hva vil du videreføre fra din egen barndom og hva vil du ikke videreføre?

Alle samtalene har gjort at de har blitt godt kjent med hverandres tankemønster og verdisyn, og har kunnet forberede seg på ulike situasjoner i forkant.

- Jeg tror på ærlighet. Man må si rett ut hva man vil - og ikke vil. Hvis ikke fungerer det ikke. Man kan ikke bare gå rundt å gjøre det partneren vil hele tiden, og så håpe på at ting skal bli bedre. Det er jo oppskriften på samlivsbrudd, slår Ingunn fast.

SNAKKET MYE: Ingunn og Roy har snakket mye sammen - om forventninger, drømmer, verdier og tanker om fremtiden. Foto: Privat

Når ekteparet forteller om alle samtalene de har hatt, så kan det høres ut som de overser noe veldig viktig - som kanskje er den ene tingen Ingunn og Roy ikke har tenkt så mye over:

At når det kommer til det kanskje aller viktigste, som verdisyn, bakgrunn og mål for fremtiden, så er de slettes ikke så ulike.

- Nei, vi er kanskje litt like der. Vi har hatt ganske lik oppvekst, i alle fall, og har mange av de samme verdiene, sier Ingunn.

Alle ulikhetene i personlighet, har riktignok bidratt til en del friksjon og uenigheter. Ingunn innrømmer gladelig at hun tidvis har ønsket Roy «dit pepper'n gror».

- De tingene du faller for, er jo også de tingene du irriterer deg mest over etter hvert. Men jeg tror ikke du kan forandre mennesker, så det må man bare leve med.

Hverdagskjærlighet

Det finnes ikke noe fasitsvar på hva som utgjør et lykkelig parforhold. For noen er det viktig å kunne dele hobbyer og interesser. For andre, som Ingunn og Roy, gir ulikhetene pusterom i hverdagen.

De velger jo å leve sammen, sier paret. Om og om igjen.

Kanskje er det ikke så dumt å være bevisst at man har andre valgmuligheter? For hvis kjæresten din skal velge deg - dag etter dag - så må du også gjøre ditt for å bli valgt.

- I hverdagen så handler mye om å få kabalen til å gå opp. Jobb og unger som skal hit og dit. Men vi prøver å gjøre fine ting for hverandre, som å sette skoene i skohylla, smiler Roy.

- Ja, vi er opptatt av hverdagene. For meg, er kjærlighet å la meg sove lenge på morgenen. At han står opp og tar seg av ungene slik at jeg får sovet ut. Så spiser vi frokost sammen når alle er oppe, sier Ingunn.

- Tror dere at dere skal spise frokost sammen resten av livet?

Det blir litt stille i stua. Og siden Ingunn fikk ta innledningen og hoveddelen, er det kanskje på sin plass å la Roy få avslutte: