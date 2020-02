Innbrudd i prinsesse Madeleines luksushus i Florida

Skal være grunnen til at prinsessen og familien flyttet ut i hui og hast.

Prinsesse Madeleine og ektemannen Chris O' Neills luksushus i Florida har hatt uvedkommende gjester. Det skriver Svensk Damtidning i dag.

Huset, som ligger i skyggen av flere palmer og har eget basseng, har blitt leid av prinsessen og ektemannen det siste halvannet året.

Nå har flere merket seg at huset paret bodde i har stått tomt en stund, og nå bekrefter både kilder og det svenske kongehuset ovenfor bladet at det har vært et innbrudd der.

– Det var en hendelse som inntraff i høst. Hoffet kommenterer ikke sikkerhetsspørsmål, forteller informasjonssjef ved det kongelige hoff, Margareta Thorgren.

Bladet skriver at paret ikke skal ha vært hjemme da hendelsen inntraff.

Huset, hvor paret bor med sine tre barn Leonore, Nicolas og Adrienne, skal ha stått tomt i drøye ti dager, og Svensk Damtidnings kilder hevder å vite at paret har flyttet og at bakgrunnen for det skal være fordi de ikke følte seg trygge i luksusvillaen.

Hoffets informasjonssjef vil ikke bekrefte at det stemmer, ei heller om familien på fem nå har fått seg nytt hus i Florida eller hvor i staten de befinner seg.

– Det hører til privalivet deres. Det jeg kan si er at de fortsatt bor i Florida, opplyser Thorgren.