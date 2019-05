Innholdet i denne esken sjokkerer alle: Henrik og Thea ute av «Paradise Hotel»

- Det må være en feil, sier Mario Riera.

Det er få episoder igjen av «Paradise Hotel». På torsdag er det hele over, og vinneren av «Paradise Hotel» 2019 vil offentliggjøres. Før den tid er det imidlertid en del store valg som må tas.

Juryen, som består av tidligere gjester inne på hotellet, ble nødt til å ta et valg om hvilket par av de gjenstående deltakerne på hotellet som måtte sjekke ut, og dermed vinke farvel til en finalebillett.

Da Andreas «TIX» Haukeland (26) åpnet esken med bildet av paret i og viste det til de andre deltakerne, var det flere som fikk hakeslepp.

Sjokkerende valg

Inne i boksen er det nemlig et bilde av Henrik Beyer (22) og Thea Gudmundsen (21). Begge har vært på hotellet siden første dag, med unntak av et lite opphold utenfor hotellets fire vegger.

- Det der må være en feil, sier Mario Riera (20).

- Det kom jo som et helsikes sjokk at det var Thea og Henrik som var på de bildene. Jeg var så sikker på at det var jeg og Adrian som skulle være på de bildene. Det var jo selvfølgelig et veldig bra valg for min del, men jeg vil ikke si at det var rettferdig, sier Bettina Buchanan (24) da det blir avslørt.

Sofie Karlstad (24), som har vært en av Theas sterkeste konkurrenter inne på hotellet, er også sjokkert.

- Jeg er bare i et eneste stort sjokk. At Henrik og Thea, som er så sterke spillere, blir valgt ut til å ikke være verdig en finaleplass, det har vel ikke helt gått opp for meg, jeg synes det er skikkelig rart, sier hun.

Svikta egen allianse

Juryen begrunner valget med at de føler Thea svikta sin egen allianse da hun valgte å stå i finalen med Henrik. De to har nemlig spilt mot hverandre helt siden den første uka inne på hotellet.

- Jeg hadde virkelig respekt for valgene dine og måten du spilte på, men når du plutselig velger Henrik og går tilbake kun noen dager før finalen, så føler jeg du gjør det kun for å få stemmer. Du skal liksom viske ut alt du har gjort, sier Tea Kristine Broholm (20).

Thea er selv overrasket over valget juryen tok, og mener både hun og Henrik fortjente en finaleplass.

- Jeg synes avgjørelsen er veldig urettferdig. Jeg tror at mye av dette valget var basert på følelser. Jeg føler at av alle de som sitter der så er jeg mest verdig, selv om det høres rart ut å si. Jeg har virkelig spilt der inne, og tatt harde avgjørelser, sier hun.

Adrian Sjursen Ådland (23) var tidligere partner med Thea, men hun valgte å ofre ham til fordel for Henrik. Nå er Adrian glad for at det gikk som det gikk.

- Det var så deilig når Thea og Henrik ble valgt. Det var så deilig, og jeg lo. Det var in your fucking face, sier han.