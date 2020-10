Innspilling ble utsatt tre ganger på grunn av korona: Så dukket denne mannen opp

Tirsdag gjester Bent Høie sesongpremieren av Nettavisen-podkasten «SCHENDIS».

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har gjennom korona-pandemien hatt en tid på jobb som han aldri kommer til å glemme.

I sesongpremieren av Nettavisen-podkasten «Schendis» forteller han at han klarer å koble av mellom slagene.

– Jeg er veldig god på av- og på-knappen, det er jeg også ellers. Jeg er spesielt glad for det, selv om den av-knappen ikke kan skrus helt av nå. Kan jeg ikke ha fri en hel helg, kan jeg ha fri en søndag eller lørdag formiddag. Det tror jeg er viktig, forteller Høie.

Rogalendingen forteller også om valget om å bli politiker, hvem som alltid får tak i ham på telefonen, hvordan det var å komme ut av skapet og ikke minst – forholdet til ektefellen Dag Terje.

På spørsmål om hvordan Bent og Dag Terje har klart å bevare et lykkelig ekteskap i 20 år, svarer Høie åpenhjertig:

– Jeg kan sende melding til Dag Terje og si at «Jeg kommer ikke hjem før sent i kveld fordi det har skjedd noe på jobb», og da vet jeg at det ikke betyr at jeg da skylder han noe eller at jeg skal ha dårlig samvittighet og at han skal være sur, forteller Høie og fortsetter:

– Det er noe som er veldig tærende på et forhold, hvis man skal ha sånne tilgodelapper på hverandre og den ene skal være sur og den andre ha dårlig samvittighet. Så skal det gå frem og tilbake. Det kan være ganske slitsomt i lengden.

– En annen ting jeg tror er viktig å holde fast i, er at når du blir forelska i en person, så er det den personen du er forelska i. Jeg har sett noen rundt meg bli forelsket i en person og så bruker de resten av livet på å forsøke å forandre den personen til å bli en annen. Det er et ganske dårlig konsept, forteller Høie i podkasten.

Les også: Stor misnøye med høstens godterinyheter: – Få det bort!

Måtte i karantene – tre ganger

Nettavisens podkast «Schendis», som ledes av journalistene Julie Solberg og Rikke Monsen, har som mål å bli kjent med en persons sanne jeg gjennom spørsmål som den franske forfatteren Marcel Proust har komponert.

Journalistene ber inn gjester de er nysgjerrig på og derfor er det et vidt spenn i hvilke kjendiser som dukker opp hver tirsdag.

Alt fra «Debatten»-programleder Fredrik Solvang til sanger Stian Thorbjørnsen, Vendela Kirsebom, det svenske stjernen Benjamin Ingrosso og FERD-arving Katharina Andresen har vært innom «Schendis».

Sjekk ut episodene av «SCHENDIS» her!

– Vi er vanvittig stolt av å være tilbake med en ny sesong, og ingenting passet bedre enn å ha selveste helse- og omsorgsministeren som vår første gjest, humrer Julie og Rikke.

Podkastpremieren har blitt utsatt i over én måned ettersom Solberg har måtte sitte tre ganger i karantene.

– Vi har gledet oss veldig, vi har så mange spennende gjester på lista for denne sesongen og det er vanvittig koselig å se at folk hører på oss og engasjerer seg i hvem vi bør ha som gjester, forteller Julie og Rikke.

Da Bent Høie gjestet podkasten var duoen ekstra spente.

– Vi er vant til å møte flere ulike profilerte mennesker hver eneste uke, men det er jo selvsagt ekstra stas å få besøk av Bent Høie, spesielt i tiden vi er i nå. At han gjør rom i hverdagen sin for at vi skal få muligheten til å bli bedre kjent med ham, sier mye om hvor mange baller i luften han klarer å håndtere samtidig, påpeker Julie.

Les også: Selvhjelpsboka «Untamed» får æren for Adeles forandring: – Som å ha en dominerende bestevenninne, advarer psykolog

– Nervene var i høyspenn

Apropos korona. De to programlederne var svært så opptatt av at helse- og omsorgsministeren skulle føle seg trygg da han besøkte dem.

– Vi pleier å desinfisere mikrofonene og overflatene der vi podkaster, men denne gangen hadde Julie virkelig gått inn for det. Jeg tror ting ble desinfisert kanskje tre-fire ganger. Det kilte i nesa fordi det luktet så sprit, og da ble vi redd for at vi kom til å nyse når ministeren først dukket opp. Nervene var i høyspenn kan du si, humrer Rikke.

Likevel er de for lengst blitt vant til å podkaste under en pandemi.

– Da koronapandemien traff Norge klarte vi utrolig nok å holde podkastinnspillingen oppe, selv om det utfordret oss fordi hele podkasten går ut på å treffe folk. Derfor har vi benyttet oss av portabelt utstyr og har hatt podkast med god avstand både i parker og på verandaer, så det har vært kjapp og god læring, smiler de.

Hver tirsdag gjester en ny kjendis programmet og neste uke er det klart for en ny episode. Hvilke gjester som kommer finner du ut om du følger med på @schendispod på Instagram eller Facebook i tiden fremover.