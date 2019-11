Inntektene stuper for prinsesse Märtha Louise

Skattelistene for 2018 viser inntektsfall for prinsesse Märtha Louise.

Prinsesse Märtha Louise og kollega Elisabeth Nordeng valgte høsten 2018 å legge ned den såkalte Engleskolen, eller Soulspring, som den egentlig het. Gjennom firmaet tjente duoen godt på å holde kurs og foredrag.

For inntektsåret 2018 viser imidlertid skattelistene at inntektene har gått ned for Märtha Louise, skriver Se og hør på sine nettsider.

Ifølge kjendisnettstedet stod prinsessen oppført med en inntekt på nesten 1,9 millioner kroner i 2017, mens inntektene er redusert til drøyt 600.000 kroner i 2018. Også formuen er redusert fra nesten fem til to millioner kroner.

Prinsessen har i lengre tid forsøkt å selge hytteparadiset på Hankø, men har så langt ikke klart å selge feriestedet. Taksten for strandeiendommen på 15 mål er 35 millioner kroner.

Ifølge proff.no er Märtha Louise knyttet til tre selskap. I tillegg til Astarte Inspiration AS – som var Engleskolen – er prinsessen koblet til Hest360 AS og Prinsesse Martha Louise Kulturformidling.

Astarte står oppført med driftsinntekter på 2,6 milllioner kroner for 2018, mens Hest360 hadde driftsinntekter på snaut 900.000 kroner. Prinsesse Martha Louise Kulturformidling står ikke oppført med inntekter for 2018.

