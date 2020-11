Internett går amok: - Kan du se hva som feiler alle bildene til Charles og Diana?

En tweet fra 2017 har fått nytt liv på Internett.

Prins Charles og prinsesse Diana var et av de mest populære parene da de var sammen på 80- og 90-tallet, og det ble tatt utallige bilder av dem.

Nå har imidlertid fans bitt seg merke i én spesiell detalj i alle de profesjonelle bildene tatt av paret, ifølge magasinet Marie Claire.

Like høye?

På paparazzibilder og andre bilder som ikke var tatt i en profesjonell setting kunne man se at paret var like høye. De var nemlig 1,78 meter høye begge to. Det er tydelig på bilder som dette:

Men slik er det ikke på de bildene som er tatt av en profesjonell fotograf. Da er nemlig Charles høyere enn Diana. Og ikke bare litt høyere, men nesten et helt hode. Det kan man for eksempel se på dette bildet:

Det er en tweet fra 2017 skrevet av brukeren Philip N Cohen som nå har fått fornyet oppmerksomhet på det sosiale mediet. Det har ført til at Marie Claire har stilt følge spørsmål: Kan du se hva som er feil med alle bildene av Charles og Diana?

Reaksjonene på tweeten har ikke latt vente på seg.

- Om jeg husker dette rett, så brukte hun sko med lave heler for å ikke virke høyere enn han. Det var frem til det ble slutt, skriver en bruker på Twitter.

En annen skriver at dette blir gjort i Hollywood hele tiden.

- Hvorfor er menn så redd for oss høye kvinner? spør brukeren.

Ny oppmerksomhet

Tidligere i november ble sesong fire av TV-serien «The Crown» sluppet på Netflix, hvor blant annet forholdet til prins Charles og Diana blir portrettert. Den nye oppmerksomheten for bildene kommer samtidig som dette.

Den nye sesongen har måttet tåle mye kritikk, og det britiske kongehuset skal blant annet være noen av de som ikke er fornøyd.

Se trailer for sesong fire av «The Crown»:

Til avisen The Sunday Times uttaler en kilde som hevder å være i prins Charles omgangskrets at det er mye som ikke stemmer.

– Serien drar opp ting som skjedde i en vanskelig tid for 25 eller 30 år siden, uten en eneste tanke for noens følelser. Det er ikke riktig eller rettferdig, spesielt når mange av tingene ikke stemmer overens med virkeligheten, sier avisens kilde.

