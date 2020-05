Internett har endelig kommet til bunns i hvem den «creepy mannen» på Jennifer Lopez sin treningsselfie er

Endelig.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendisnyhetene og virale trendene fra inn- og utland akkurat nå.

Når Jennifer Lopez (50) deler Instagram-bilder av sin veltrente kropp, går det sjelden tabloidavisene hus forbi.

LES OGSÅ: «Glee»-stjernen fikk nakenbilder spredt

Det ligger naturligvis en del trening (og strenge regler på kjøkkenet) for å se ut som Lopez i en alder av 50 år, og treneren hennes har flere ganger delt «J. Lo's workout routine».

Denne gangen er det imidlertid noe helt annet enn superstjernens sixpack som vekker oppsikt.

I helga delte Lopez en treningsselfie av seg selv i sports-BH, med teksten «hvis det ikke utfordrer deg, så endrer det deg heller ikke».

«Creepy man»

Bildet har generert intet mindre enn nærmere tre millioner likes, men det er en helt spesiell detalj som har fanget fansens oppmerksomhet.

I bakgrunnen ser du nemlig ansiktet av en mann som ser ut til å sniktitte gjennom vinduet. Og som om det ikke var spennende nok, så ser «creepy man», som han raskt ble kalt, ut til å ha på seg ansiktsmaske.

En kilde skal imidlertid ha avslørt det hele overfor People Magazine, og «creepy man»-mysteriet har dessverre en naturlig forklaring.

Ifølge kilden er det Lopez' sin mann, Alex Rodriguez, som sitter i et Zoom-møte i rommet ved siden av. Det er altså ansiktet til en av møtedeltakerne som vises på en PC-skjerm på Rodriguez' kontor, som er adskilt fra treningsrommet med enkle gardiner.

Litt skuffet? Ville vært mer spennende for fansen om det var en creepy fan som spionerte gjennom vinduet, men kanskje like greit for J. Lo at det ikke var tilfellet.

Dårlig stemning rundt middagsbordet

Alle elsker når kjendiser avslører at de sliter med samme type problem som oss «vanlige folk» - og enda bedre er det når man får vite at selv de kongelige er i samme bås.

Prins William stilte nylig opp i et videointervju med PEEK Project, en veldedig organisasjon, og avslørte at tilstandene rundt middagsbordet hjemme hos kongefamilien er rimelig lik alle andre småbarnshjem:

Les også Dette bildet går verden rundt

«Alt kommer jo an på hva som er på bordet. Hvis foreldrene serverer noe som barna liker, så går middagen veldig fint. Men serverer du noe de ikke liker, så er det en helt annen situasjon,» ler prinsen.

Sammen med hertuginne Kate Middleton, har prins William barna George (6), Charlotte (5) og Louis (2).

Frisørtime i hagen

Modellen Heidi Klum (46) har funnet en måte å farge håret under koronakarantenen på.

På Instagram deler hun et bilde av seg selv fra hagen mens stylisten, Lorenzo Martin, fikser håret hennes iført munnbind og en stor paraply - slik at en viss avstand opprettholdes.

Klum selv sitter på en stol iført undertøy, nettingstrømpebukse og høyhælte sko. Selvsagt. Går vi ikke alle til frisøren ikledd det antrekket?

«Vi fant en måte å gjøre det på,» skriver Klum.