Internett-trenden har nådd Norge

Det begynte med Dolly Parton, og fortsatte med britiske politistyrker. Nå har trenden nådd Norge.

Du har kanskje sett den allerede, bildekollasjen som sammenligner hvordan vi mennesker fremstiller oss forskjellig på henholdsvis LinkedIn, Facebook, Instagram og Tinder. For det er ikke til å stikke under en stol at enten man jakter jobb på LinkedIn eller en flørt på Tinder så fremstiller man seg litt annerledes fra det ene nettstedet til det andre.

Dolly Parton tok denne forskjellen på kornet tidligere denne uken, da hun la ut følgende bilde på sosiale medier:

Den slående forskjellen fra business-stilen mange har på LinkedIn-bildet sitt til den litt mer avkledde varianten på Tinder ble umiddelbart populært på Twitter. I skrivende stund har bildet blitt delt 36.800 ganger, og blitt likt av nærmere 250.000 på Twitter og nesten én million på Instagram. Over 230.000 bilder har blitt tagget med emneknaggen #dollypartonchallenge på sistnevnte nettsted.

Parton sitt bilde av med andre ord bare begynnelsen, og inspirerte flere til å gjøre det samme. En av de første som slang seg på var «Hulk»-skuespiller Mark Ruffalo:

Mark Hamill, best kjent for rollen som Luke Skywalker i George Lucas' fiktive Star Wars-univers, var også tidlig ute:

Det var også Arnold Schwarzenegger, som benyttet anledningen til å melde at «der Dolly Parton går, følger jeg etter»:

Natalie Portman hadde en litt mer alternativ måte å løse «utfordringen» fra Dolly Parton på.

Skuespilleren, kjent fra flere storfilmer, brukte et bilde av skuespillerinne Millie Bobby Brown for det hun ville ha på sin LinkedIn-profil, et bilde av den amerikanske kjendiskokken Giada De Laurentiis til Facebook, et blinkskudd av skuespillerinnen Keira Knightley som hennes Instagram-bilde og et bikinibilde av modellen Emily Ratajkowski som det hun ville ha på Tinder.

Og det har ikke bare vært kjendiser som har benyttet anledningen til å vise frem de ulike sidene ved seg selv. Det har også Israels forsvar:

British Transport Police, som har ansvar for å håndheve loven på britiske jernbaner, viser frem hundene sine - både på og utenfor jobb.

Nå har trenden nådd Norge. Underholdningshuset Latter la lørdag morgen ut følgende bildekollasj for å promotere den premiereklare komikeren Rasmus Wold:

«Tinder-bildet» ble i sin tid lagt ut på Instagram av Wold selv i forbindelse med NRK-programmet «Ramm, ferdig, gå», der han også «parodierte» ulike idrettskjendiser, her snowboardkjører Silje Norendal:

Hvem som blir den neste kjendisen til å ta «utfordringen» fra Dolly Parton gjenstår å se.