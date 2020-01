Internetts nye it-jente: Emma Chamberlain

Den 18 år gamle jenta lager uortodokse vlogger på YouTube som appellerer til tenåringer verden over.

Merk deg navnet Emma Chamberlain (18). Den populære youtuberen fra California har det siste året erobret amerikanske medier, og oppmerksomheten rundt jenta ser ikke ut til å forsvinne med det første.

Ifølge Celebrity Net Worth har hun en estimert nettoformue på 26 millioner kroner (tre millioner dollar), og har samarbeidet med kjente klesmerker som Louis Vuitton, Calvin Klein og Hollister. Alt dette takket være hennes YouTube-kanal, som for alvor satte nykommeren på kartet.

Emma Chamberlains unike stil har gitt millioner av følgere

Chamberlain har siden 2017 tatt YouTube med storm med sin særegne vlogger-stil og humoristiske sans. Med 8,5 millioner følgere både på Instagram og YouTube, byr Chamberlain på en ufiltrert versjon av seg selv i sosiale medier.

The Atlantic kaller henne for «den viktigste YouTuberen i dag».

Fansen roser Chamberlain for at hun skildrer livet sitt gjennom YouTube på en realistisk måte, i motsetning til andre vloggere som heller fremhever sine glamorøse liv.

Den ydmyke Chamberlain er ofte uten sminke og har ingen problemer med å vise seg fra mindre flatterende kameravinkler.

YouTube-videoen som sørget for gjennombruddet

Sommeren 2017 starter Chamberlain sin YouTube-kanal og begynner å legge ut useriøse, hverdagslige ting. I juli oppnådde hun viral status med videoen «We all owe the dollar store an apology».

Responsen hun fikk fra videoen, staket ut kursen videre: Det er hennes morsomme, tafatte og lette personlighet som kunne føre henne videre i sosiale medier.

Vanligvis poster hun én video ukentlig, og redigeringen av videoene kan ta mellom 20-30 timer. Dedikasjonen hennes på YouTube er ikke forgjeves, hver video har omtrentlig 4,4 millioner visninger, og hennes mest sette video har 28 millioner visninger.

I et intervju med W Magazine, forteller YouTube-stjernen at hun har grått flere ganger etter hun har lagt ut en video, og at så mye arbeid legges i hver video at hun ikke vet hvordan hun fremdeles puster.

Emma Chamberlain: – Influenser er ekkelt

Magasinet Cosmopolitan starter 2020 med bilde av Emma Chamberlain på forsiden.

Magasinet døper 18-åringen til «den mest populære jenta i verden», og spør sine lesere om de «er kule nok til å vite hvem stjernen på forsiden er?».

Til tross for å ha oppnådd en status som influenser på nettet, forteller Chamberlain i intervjuet med Cosmopolitan at hun er ikke særlig begeistret over dette uttrykket.

– Jeg syns ordet «influenser» er litt ekkelt. La oss bruke meg som eksempel: Hvis noen kaller meg en influenser, sier de at jobben min er å påvirke, og jeg tror ikke det er sant. Jeg foretrekker å underholde og være en venn. Jeg vil ikke påvirke, sier hun til magasinet.

Hvorvidt hun blir tatt på alvor eller ei, er ikke Chamberlain særlig bekymret over.

– Jeg har ett liv. Jeg har ikke tenkt til å kaste bort tiden min på å håpe at alle tar meg seriøst som en youtuber. Jeg bryr meg ikke. Se på videoene mine - og hvis du hater dem, gå og se på nyhetene eller noe. Bare ha det gøy, jeg bryr meg ikke, forteller hun til Cosmopolitan.

I november 2019 ble Emma Chamberlain inkludert i «TIME: The Next 100».

Den prestisjetunge listen fra Times Magazine, fremhever de neste 100 stigende stjernene som har vært med å forme 2019.

