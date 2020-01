iPhone 12-lekkasje skaper store overskrifter

Ny video fyrer opp under iPhone 12-rykter. Ny «billig-iPhone» kan komme allerede i mars, spekuleres det.

Det er tre kvart år til Apple avduker sine neste mobiltelefoner, men ryktene og lekkasjene rundt iPhone 12 har allerede rukket å bli omfattende.

Ifølge finansavisen Forbes ligger 2020 an til å bli et merkeår for Apple, og det er forventet at selskapet avduker teknologi som tar iPhone ett skritt videre.

Ny og billigere iPhone i mars?

Apple har tradisjonelt vært sparsomme når det gjelder modellutvalget, men har med varierende hell lansert «billigversjoner» av iPhone – som iPhone 5C og iPhone SE.

De siste årene har selskapet holdt seg til tre modeller, men nå ryktes det at Apple skal lansere nye mobiler i to omganger og slippe til sammen fem forskjellige modeller.

Den første mobilen kan komme allerede i mars, og kan hete iPhone 9 eller iPhone SE 2. Dette skal være en rimeligere mobil med utgangspunkt i iPhone 8 og med teknologi som ikke presser grensene, men er god nok for mange.

iPhone 4 er hyllet for sitt design, og Apple hentet det fra igjen til lanseringen av iPhone SE. Nå kan det hende iPhone 12 henter inspirasjon fra det samme designspråket. Foto: (Getty Images)

Design fra iPhone 4?

Til hovedlanseringen av iPhone 12 til høsten snakkes det om fire nye mobiler. Den fjerde nykommeren sies å være en slags iPhone Mini med 5,4-tommers skjerm, men som ellers har mye av teknologien til sine storebrødre.

Detaljene fra ryktebørsen rundt iPhone 12 skaper nå store overskrifter. Consept Creator og nettsiden Let's Go Digital har samlet hva de kan finne av lekkasjer om teknologi og design og sydd resultatet sammen i en video.

Her antydes at Apple henter tilbake sitt mest kritikerroste design fra iPhone 4 – med rette kanter – men med dagens skjermstørrelser på 6,1 og 6,7 tommer. Forbes omtaler videoen som en «overraskelse».

Fire kameraer på iPhone 12 Pro Max?

Det fjerde kameraet som er synlig på iPhone 12 Pro Max-modellen antas å være et ekstra støttekamera som vil gi ekstra dybdeinformasjon til AR-apper og portrettbilder.

Mobilene iPhone 12, iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max – og muligens iPhone 12 Mini – forventes å bli avduket i løpet av september 2020. Alle fire mobiler vil støtte 5G og en skjermfrekvens på 120 Hz, ifølge Let's Go Digital.

Nettsiden Slashgear er skeptiske til noen av ryktene som presenteres, og mener informasjonen er «for god til å være sann». Forbes er av den oppfatning at det vil lanseres fire mobiler, ikke fem.

Som vanlig må alle rykter om kommende produkter fra Apple tas med en klype salt. Selv om flere faktiske detaljer lekkes i forkant av lanseringer, er ingenting bekreftet før Apple selv avduker nyhetene.