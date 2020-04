iPhone SE: Apple har annonsert ny iPhone

Den billigste iPhonen koster nå 5500 kroner.

Rett før påske gikk ryktene om at Apple snarlig skulle lansere en ny og rimeligere versjon av iPhone.

Og ganske riktig: Onsdag ettermiddag lanserte Apple den nye mobilen iPhone SE.

Som ryktene forutsa bygger den på designet til iPhone 8 med en 4,7 tommers skjerm og hjemknapp med Touch ID.

Hovedpoenget med denne mobilen er å fri til den gruppen av iPhone-brukere som fremdeles bruker iPhone 6 og iPhone 7, og som ikke trenger en toppmodell.

For denne brukergruppen er prisen viktig, og her legger Apple seg på et lavt nivå sammenliknet med sine øvrige modeller.

Pris på iPhone SE

Prisen på iPhone SE starter på 5490 kroner. Det er da snakk om modellen med 64 GB lagring.

For 128 GB øker prisen til 6190 og for modellen med 256 GB med lagring går prisen opp til 7690 kroner.

Alle modellene blir tilgjengelig for forhåndsbestilling fredag 17. april.

Foto: Apple

iPhone SE blir lynrask

Mobilen er konstruert i aluminium og kommer i tre farger – svart, hvit og rød.

Med så mye annet er det imidlertid innsiden som teller, og her er iPhone SE utstyrt med den lynraske prosessoren A13 Bionic. Det er den samme som sitter i Phone 11, 11 Pro og 11 Pro Plus.

Apple hevder dette er den raskeste prosessoren i noen smarttelefon.

Skjermen er på 4,7 tommer og med Retina HD-oppløsning. True Tone justerer hvitbalansen slik at den tilpasses lysforholdene du er i.

iPhone SE støtter også trådløs lading med Qi-ladere og hurtiglading.

Kun ett kamera

I motsetning til sine storebrødre som har både to og tre kameralinser, har nykommeren har kun ett kamera.

Apple hevder det er det beste enkeltkamerasystemet de har laget til iPhone, med vidvinkelkamera på 12 megapiksler med f/1,8 blenderåpning.

Mobilen skal likevel kunne tilby avanserte bildefunksjoner som portrettmodus.

«Kameraet bruker bildesignalprosessoren og Neural Engine i A13 Bionic til å utnytte enda flere fordeler med digital fototeknologi inkludert Portrettmodus, alle seks Portrettlyssetting-effektene og dybdeskarphet», skriver Apple i en pressemelding.

iPhone SE kan ta opp video i 4K opptil 60 bps.