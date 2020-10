iPhonen din har en skjult «knapp» du neppe vet om – og den er genial

iPhonen din har en skjult «knapp» du ikke visste at du savnet.

Da hjemknappen på iPhone forsvant for noen år siden var det mange som ble forvirret og synes det var uvant uten.

For dem som har savnet den, er det nå dukket opp en helt ny og veldig praktisk knapp på iPhone – som de aller færreste vet om.

Knappen er ikke synlig, men sitter som en sensor bakpå telefonen din.

Hvis du aktiverer den vil den kunne gi deg en snarvei ved et dobbelt- eller trippeltrykk på mobilens bakside.

Du kan dermed legge til to snarveier, en for dobbelttrykk og en for trippeltrykk.

Dette gjelder også om du har på cover.

Det er en rekke praktiske snarveier du kan velge mellom. Blant disse finner vi for eksempel ta skjermbilde, lås skjerm, lydløs, hjemskjerm, eller en rekke tilgjengelighetsvalg som lupe eller å få teksten på skjermen opplest.

Du kan også velge å få mobilen til å scrolle til topp eller bunns for deg.

Du kan også aktivere skreddersydde snarveier, så det vil i teorien være mulig å skru på lysene i huset, starte favorittmusikken og skru opp varmen med ett dobbeltykk på iPhone – forutsatt du har slike løsninger i Home.

Slik aktiverer du den skjulte knappen på din iPhone

For å få tilgang til den nye, praktiske funksjonen må du gjennom noen svært enkle steg.

Først må du sørge for å ha oppdatert iPhonen din til iOS 14, om du ikke allerede har gjort det.

For å sjekke om du har riktig versjon eller for å oppdatere går du til 'Innstillinger' -> 'Generelt' -> 'Oppdatering'.

Når iPhonen har iOS 14 eller høyere på plass, går du inn på 'Innstillinger' og trykker på 'Tilgjengelighet'.

Deretter velger du 'Berøring'.

Så scroller ned til 'Trykk på baksiden'.

Så velger du enten 'Dobbelttrykk' eller 'Trippeltrykk', og bestemmer hva slags kommando du ønsker.

Velg for eksempel «Lyd av» under dobbelttrykk og prøv å trykke hurtig to ganger på baksiden av mobilen. Dermed får du beskjed om at mobilen er skrudd på lydløs.

Dette er alle funksjonene:

• Tilgjengelighetssnarvei

System

• Appveksler

• Hjem

• Kontrollsenter

• Lyd av

• Lås skjerm

• Rask tilgang

• Rist

• Spotlight

• Ta skjermbilde

• Varslingssenter

• Volum ned

• Volum opp

Tilgjengelighet

• AssistiveTouch

• Klassisk invertering

• Les opp skjerm

• Lupe

• Smart invertering

• VoiceOver

• Zoom

Rullebevegelser

• Rull ned

• Rull opp

