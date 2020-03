Ireland Baldwin om nakenbildene: – Frigjørende og styrkende

Modell Ireland Baldwin ba følgerne om stille henne personlige spørsmål – det gjorde de ...

Ireland Baldwin (24), datteren til skuespillerne Kim Basinger og Alex Baldwin, har gjort karriere som modell, og frontet magasin som Elle, L'Officiel, Grazia og Marie Claire.

Nylig arrangerte hun en runde med spørsmål og svar på Instagram Story hvor hennes over en halv million følgere på ble oppfordret til å spørre henne om hva som helst.

Tilhengerne var ikke vonde å be, og ville vite alt fra hvor hvor mange kjæledyr hun har, favorittfarge (rød) og hvilken instagramkonto hun har som favoritt (Anthony Hopkins).

Men det tok ikke lang tid før det kom inn spørsmål av mer pikant karakter.

– Kan være frigjørende og styrkende

Da én ville vite om hun er åpen for å sende nakenbilder i en personlig melding til en fan, svarte hun med «tekstversjonen av å himle med øynene», skriver Fox News:

– Det kan du antagelig google, svarte hun.

Gjennom karrieren har hun posert for en rekke kunstneriske bilder i nettoen. I 2018 stilte hun også opp for dyrevernsorganisasjonen PETAs kampanje «Jeg går heller naken enn med pels».

Mot slutten av spørsmålsrunden svarer hun imidlertid mer seriøst på spørsmålet om å posere naken.

– Avhengig av hva formålet er, kan det være frigjørende og føles styrkende, forklarte hun og delte et toppløsbilde av seg selv, ifølge Fox.

Baldwin er heller ikke spesielt blyg på sin åpne profil på Instagram.

Oppgjør med nettroll

Ireland Baldwin startet modellkarrieren i 2013, og skapte seg tidlig et rykte for å si sin ærlige mening. Som 17-åring skapte hun overskrifter for å ta til motmæle mot nettroll på sin Tumblr-side (slettet i dag):

– Hva godt får dere ut av å kommentere under et bilde av en 17-åring at hun er tykk, stygg og så videre. Hjelper det dere på noen måte?

Ireland Baldwin skrev at modellkarrieren faktisk hadde fått henne til å føle seg vakker, og ba hatefulle, anonyme kommentatorer å holde meningene sine for seg selv.

– Jeg er veltrent og har mye mer kropp å elske. Jeg er en tenåring som fremdeles forsøker å komme meg gjennom den vanskelige og klossete perioden. Jeg forsøker fortsatt å skjønne omgivelsene, skrev hun.

Før modellkarrieren tok av, var Ireland et kjent navn for mange etter å ha blitt trukket inn i foreldrenes langvarige skilsmisse.

En beskjed faren la igjen på datterens telefonsvarer, hvor han kalte henne en «frekk, liten gris» gikk som en farsott på nett.

Alec Baldwin har senere beklaget dypt beskjeden og sagt at det ikke finnes noen unnskyldning for å snakke til sitt lille barn på den måten.

En del år senere så Ireland muligheten til å ta igjen mot faren sin under en seanse i regi av Comedy Central:

Den beryktede talebeskjeden har hengt ved modellen gjennom hele karrieren. Selv har hun ønsket å stå på egne ben

– Jeg søker ikke berømmelse fordi jeg har berømte foreldre. Jeg har mine egne ting som jeg er opptatt av og som jeg vil utforske. Jeg vil være en sunn rollemodell for andre.

I 2019 startet modellen også med DJ-oppdrag profesjonelt, men uttaler at det ikke er en fulltidsjobb.