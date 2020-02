Isabel Raad: - Jeg er livredd for hva jeg har puttet i kroppen min

Influenser Isabel Raad angrer når hun ser tilbake på måten hun tidligere har promotert plastiske operasjoner overfor sine unge følgere.

MARIENLYST/AKERSGATA (Nettavisen): Kroppspress og influensernes ansvar overfor sine unge følgere var tema i Debatten tirsdag kveld, og på mange måter kan vi omtale debatten som en slags andreomgang.

Kristin Gjelsvik (33) og Sophie Elise Isachsen (25) var nemlig i Debatten for å diskutere nøyaktig det samme i mars 2019.

Men etter Gjelsviks tale under Vixen-utdelingen fredag kveld, hvor hun gikk hardt ut mot Isachsen fordi hun mener Isachsen fremdeles ikke tar ansvaret sitt på alvor, innkalte NRK til ny debatt.

- Livredd for hva jeg har puttet i kroppen



I runde to av debatten var det riktignok nye deltakere med, deriblant influenser Isabel Raad (25).

Raad har gjennomført plastiske operasjoner selv, og har også snakket åpent om det på bloggen sin. Nå angrer hun, og stilte derfor til debatt.

Hun innrømmer at hun tidligere inntok en offerrolle hvis hun ble stilt til veggs for å ha promotert plastisk kirurgi overfor sine følgere.

- Men så våknet jeg opp og fikk selvinnsikt nok til å forstå at dette ikke handler om meg, men at det handler om mye mer enn meg. Det handler om de unge som sitter og leser det jeg poster.

Raad har tatt fire plastiske operasjoner, og har operert seg på samme klinikk som Isachsen i Tyrkia. Isachsen hadde fått puppeimplantater i rumpa, og Raad er redd det samme kan ha skjedd med henne.

- Jeg har sikkert det samme. Og jeg leste i blogginnlegget at kirurgen sa det var helsefarlig, så jeg er livredd for hva jeg har puttet i min kropp, sa Raad.

Hvis Raad velger å gjøre som Isachsen, nemlig fjerne de gamle implantatene, så har hun ingen planer om å skrive om det på sosiale medier.

- Jeg har virkelig lært, sa Raad.

Solvang ba henne være konkret når det kommer til nøyaktig hva hun nå tenker å endre på.

- Jeg skal ikke promotere plastisk kirurgi. Det har jeg sluttet med allerede. Og ta et valg om å være et bedre forbilde og være bevisst at vi har påvirkningskraft. Tenke meg om før jeg publiserer ting, svarte Raad.

- Har vært livredd

Før sendingen sa Raad til Nettavisen at hun tidligere har unngått debatter.

- Jeg har alltid takket nei til debatt fordi jeg har vært livredd, men nå føler jeg meg klar. Jeg synes det er en superviktig kamp å ta, sa Raad til Nettavisen før sending.

Raad sier selv at hun har endret seg mye de siste årene.

- Jeg var tidligere en veldig umoden influenser som har tenkt at hvis folk blir påvirket i negativ forstand, så kan de bare slutte å følge meg. Jeg var ikke klar over min påvirkningskraft i det hele tatt, sier bloggeren.

Nå sier 25-åringen at hun har tatt innover seg at hun har en "enorm påvirkningskraft" og understreker at alle bloggere har det.

- Å nekte for det, er ekstremt egoistisk og helt forferdelig, sa Raad.

