Isabel Raad: – Jeg skjønner at jeg fremdeles kan bidra til negativt press

– At flere bruker bildedelingen min på Instagram som et argument for at jeg ikke tar mitt ansvar som et forbilde på alvor, blir for meg usaklig, sier Isabel Raad.

– Alle som har så store kanaler som vi har, må våkne opp og ta påvirkningskraften vår på alvor.

Det sa en angrende Isabel Raad (25) i «Debatten» på NRK tirsdag kveld, hvor tema igjen var kroppspress, influensernes påvirkningskraft og fronting av plastisk kirurgi til unge følgere.

LES MER: Isabel Raad: - Jeg er livredd for hva jeg har puttet i kroppen min

Raad, som har tatt flere plastiske operasjoner og snakket åpent om det i sine kanaler, sier hun angrer på det i dag. 25-åringen har blitt kritisert for promoteringen av plastiske operasjoner fra flere hold, men dette er første gang hun stiller til debatt.

– Jeg synes det er veldig viktig at alle influensere i Norge blir stilt til veggs, og at vi blir obs på hva vi faktisk poster. For vi er små mediehus, som har sykt mye makt i dagens samfunn – og det må vi ta på alvor, sa Raad til Nettavisen i forkant av debatten.

– Hva er det nøyaktig du har endret på?

– Jeg bestemte meg for to-tre år siden om å ikke poste noe som har med fillers eller plastisk kirurgi å gjøre. Om man ønsker å endre på noe med sitt eget utseende, så står man fritt til det, men å dele det på sine plattformer blir veldig feil. Og det kommer jeg aldri til å gjøre igjen, sier Raad.

Omsatte for nesten tre millioner

Raad har lenge vært en av Norges mest leste bloggere. Hun er daglig leder og eneeier i Isabel Raad AS, som omsatte for 2,7 millioner kroner i 2018, med et overskudd på vel 1,8 millioner kroner.

I skattelistene står Raad oppført med en inntekt på 1,2 millioner kroner i 2018.

LES OGSÅ: Skygget unna Fredrik Solvangs spørsmål om inntekt: Her er fasiten

Raad hadde med seg et kamerateam da hun ankom NRKs lokaler tirsdag kveld, men vil ikke si noe om prosjektet.

– Jeg kan ikke si noe om hvorfor jeg hadde med meg et kamerateam, sa Raad til Nettavisen før sending.

– Tenker du at det å engasjere seg i dette er fordelaktig for ditt image på noe vis?

– Hadde det handlet om det, ville jeg gjort det for lenge siden. Det er bare at jeg nå har vokst opp, fått selvinnsikt og virkelig forstått hvilken påvirkningskraft jeg har.

– Jeg var en av verstingene

På Instagram deler Raad daglige oppdateringer med sine over 226.000 følgere.

– Du sier at du ikke har vært klar over din egen påvirkningskraft før nå, men at du nå tenker over hva du poster. Helt konkret: Hva er det du nå ikke deler – som du ville delt før?

– Helt konkret har jeg sluttet å dele innlegg hvor jeg promoterer eller omtaler plastisk kirurgi. Det innså jeg at var direkte farlig for følgerne mine, og jeg var en av verstingene når det kom til det, sa Raad til Nettavisen i kjølvannet av «Debatten» tirsdag kveld.

Les også: (+) 100 kvinner viser alt: – Noen ble rystet av synet

INSTAGRAM: Isabel Raad deler hyppig innlegg på Instagram. Foto: Skjermdump Instagram

– På Instagram viser du fortsatt mange bilder av deg selv med fokus på kropp og utseende. Bidrar det til kroppspress?

– Jeg skjønner at jeg fremdeles kan bidra til negativt press i alle retninger, eksempelvis kjøpepress- og kroppspress. Men nå har jeg tatt første steg og sluttet med det jeg innså var direkte farlig, nemlig å promotere plastiske operasjoner, sier Raad.

– At flere bruker bildedelingen min på Instagram som et argument for at jeg ikke tar mitt ansvar som et forbilde på alvor, blir for meg usaklig, sier Raad, og fortsetter:

– Jeg tror uansett at hvis jeg hadde lagt ut de bildene jeg legger ut i dag, og veid femti kg mer enn det jeg gjør, så ville jeg blitt hyllet. Men siden jeg ser ut som jeg gjør, er det da ikke lov å legge ut bilder av seg selv?

Les også: – Derfor poserte jeg naken (+)

Disse jentene blir mest påvirket

Utgangspunktet for «Debatten» var Kristin Gjelsviks tale under Vixen-utdelingen, hvor hun gikk hardt ut mot Sophie Elise Isachsen og andre influensere hun mener ikke tar sin påvirkningsmakt på alvor.

– Ungdom i dag sliter maks, og veldig ofte er det på grunn av måten vi påvirker dem. Så enkelt er det bare, sa Gjelsvik i talen sin.

Lignende uttalelser ble gjentatt flere ganger under «Debatten» tirsdag kveld; at unge jenter sliter under kroppspresset og at influensere må ta ansvar for hvordan de påvirker sine unge følgere.

Men hva vet vi egentlig om influensernes påvirkning på unge jenter?

Ifølge psykolog og kroppsbildeforsker Ingela Lundin Kvalem, så vet vi relativt lite.

– Det finnes ingen forskning på influensere og deres påvirkning på følgernes kroppsbilde, altså vet vi ingenting sikkert om hvorvidt de faktisk bidrar til økt kroppspress, sier Kvalem.

Det vi derimot vet, er at påvirkning fra sosiale medier i all hovedsak avhenger av to faktorer:

– Først og fremst så handler det om sårbarhetsgrad. Noen er veldig sårbare for påvirkning. De er både opptatt av hvordan de selv og andre ser ut, og vil i større grad bli negativt påvirket av kroppsfokus i sosiale medier.

Det vil si at to jenter kan se på de samme bildene på eksempelvis Raads profil, og ha to ulike opplevelser. Mens den som er mest sårbar tenker «hun er pen, hva kan jeg gjøre for å se sånn ut?», vil den som er lite sårbar tenke «hun er pen, men det spiller ikke noen rolle for meg».

– I tillegg viser forskningen at det er bilder som er det mest avgjørende når det kommer til grad av påvirkning. De som bruker mye tid på å se på, kommentere og vurdere andres bilder, samt legger mye tid og energi i de bildene de selv legger ut, blir i større grad negativt påvirket enn de som bruker lite tid på bilder, sier Kvalem.

Det er heller ikke tilfeldig hvem som bruker mye tid på Instagram-profiler med stort fokus på utseende og kropp.

– Sårbare jenter som er bekymret over eget utseende, oppsøker i større grad slike profiler. Influenserne kan fort bli forbilder for disse jentene fordi de så gjerne ønsker å ligne på dem.

– Tror du omtale av kosmetisk kirugi påvirker unge jenter til å operere seg?

– Det er vanskelig å slå fast, men det er klart at en alminneliggjøring av kosmetisk kirurgi kan føre til at flere oppsøker det.

Når influenserne åpner seg om inngrep de har gjort, enten de er store eller små, kan det føre til at leserne blir gjort oppmerksomme på ting ved egen kropp som de aldri har tenkt over før, forklarer Kvalem.

– Er man da ekstra sårbar, kan det være man tenker «kanskje jeg også skulle gjort noe med dette»? Dette er problematisk fordi kosmetisk kirurgi blir stadig mer tilgjengelig og flere har råd til å operere seg nå enn før.

Vil fortsatt være ærlig om at hun har operert

Isachsen stilte ikke til debatt selv, men hennes far og manager, Jan Olav Isachsen, deltok på vegne av datteren. Der måtte han blant annet svare på kritikk mot at datteren tok med seg et kamerateam da hun opererte rumpa i Los Angeles på slutten av 2019.

Isachsen fikk mye oppmerksomhet etter operasjonen, hvor hun fjernet implantater hun hadde satt inn på en klinikk i Tyrkia. Det viste seg nemlig at hun hadde brystimplantater i rumpa.

LES OGSÅ: Sophie Elise svarer på kritikken: - Min intensjon har aldri vært å skade andre

Selv om Isachsen, akkurat som Raad, har fått mye kritikk for å være åpne om at hun har operert seg, er det også noen som mener at åpenheten er viktig.

– Noen mener det er positivt at dere har vært åpne om at dere har operert dere, fordi unge følgere da ser at en slik kropp ikke er oppnåelig med vanlig trening og sunt kosthold. Nå har jo du sluttet å omtale plastisk kirurgi, men deler fortsatt bilder av kroppen din. Hvilke vurderinger har du gjort der?

– Jeg tenker at det finnes en balanse der. Jeg er enig i at det ville vært dumt å poste et bilde av meg selv i bikini og nekte for at jeg har operert puppene mine hvis noen spør. Men forskjellen er at jeg nå kan svare ærlig på det spørsmålet i kommentarfeltet eller på melding, i stedet for å dele innlegg hvor jeg forteller om operasjonen, svarer Raad.

Les også: (+) Jennifer Aniston om toppløsbilde: - Bare støtende om du synes bryster i seg selv er støtende

INSTAGRAM: Isabel Raad har over 226.000 følgere på Instagram. Foto: Skjermbilde fra Instagram

– Har tidligere inntatt offerrolle

I forkant av «Debatten» uttalte Raad til Nettavisen at hun får «vondt i magen» av å tenke på de følgerne som sier de har blitt inspirert av henne til å endre på sitt eget utseende.

– Da jeg fikk selvinnsikt og hodet ut av sanden, så fikk jeg så sykt dårlig samvittighet. Jeg synes det var helt forferdelig, og jeg skulle ønske jeg ikke gjorde det. Det eneste jeg kan gjøre nå er å lære av mine feil, ikke gjøre det igjen og bli et bedre forbilde, sa Raad.

Les også: Kritikken raser mot Sophie Elise etter rumpeoperasjon: – Det er skremmende

Under «Debatten» sa Raad at hun tidligere har inntatt en offerrolle, hvor hun mente hun ble mobbet og trakassert hvis andre kritiserte hennes oppførsel på sosiale medier.

– Men så våknet jeg opp og fikk selvinnsikt nok til å forstå at dette ikke handler om meg, men at det handler om mye mer enn meg. Det handler om de unge som sitter og leser det jeg poster, sa Raad.

En av de som har kritisert Raad mest for å fronte plastisk kirurgi overfor sine følgere, er Mads Hansen, tidligere fotballspiller og nå stuntreporter for TV 2.

Les også: (+) Selger bilder av seg selv på nett: – Ikke noe å skamme seg over

MADS HANSEN har flere ganger kritisert Isabel Raad for å promotere plastisk kirurgi i podcasten. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

Hansen har flere ganger harselert med influensere som deler innlegg om kropp og plastisk kirurgi, og den såkalte «bloggkrigen» ble lagt død etter Raad tok kontakt med Hansen og ba ham om å slutte.

– Det går egentlig mot mitt prinsipielle standpunkt å gi noen frikort fordi de ber om det. Men når hun ringer og ber meg om å slutte, så skal jeg gjøre det, sa Hansen til Nettavisen i 2018.

Les også:(+) Lene (28) har finansiert studiene ved å selge toppløsbilder: –⁠ Ser ingen grunn til å slutte

Foto: Skjermdump / Instagram

– Kommersielt lurt

Tirsdag var Raad gjest i podcasten til Mads Hansen og Rasmus Wold.

– Vi fikk snakka litt ut, om vi kan si det sånn. Og så var det litt lysbetont fjas, sier Hansen til Nettavisen.

Den tidligere Mjøndalen-spilleren sier at han har lagt merke til at Raad har sluttet å promotere plastisk kirurgi.

– Det har ikke vært noe å ta henne på, så det stemmer at hun har sluttet med det. Så er det ikke tvil om at det er kommersielt og markedsmessig lurt å endre holdning når det kommer til dette, men jeg opplever det også som genuint, sier Hansen, og fortsetter:

– Men egentlig spiller det ingen rolle om man tror det er genuint eller ikke. Det jeg har kritisert henne for, er at hun har skrevet om og vist frem plastisk kirurgi til følgerne sine, og det har hun sluttet med. Om hun mener alt hun sier nå, er likegyldig, så lenge handlingene hennes viser endring.

Les også: (+) Fra nakenmodell til fotballblogger

At Raads Instagram-konto fortsatt preges av fokus på utseende og kropp, synes han er vanskelig å mene så mye om.

– Alle må få legge ut bilder av seg selv i bikini, enten du er supermodell, operert eller utrent, sier Hansen, og avslutter:

– Nå har hun jo operert seg, og det får hun ikke gjort noe med. Skal hun vise seg i bikini, så må jo det være med den kroppen hun har. Folk skal slippe å gå i burka fordi de har gjennomført plastisk kirurgi.

For kort tid siden gjestet Sophie Elise Isachsen Nettavisens podkast «SCHENDIS», der hun blant annet snakket ut om den mye omtalte rumpeoperasjonen: