Isabel Raad avslører ellevill månedslønn

Influenseren Isabel Raad avslører svimlende månedslønn.

Med tusenvis av følgere i sosiale medier og samarbeid med store annonsører, har flere influensere lønninger i millionklassen. En av dem er Isabel Raad (26).

Tidligere denne uken delte 26-åringen en video på YouTube der hun svarer på spørsmål fra følgerne sine, der hun blant annet forteller hvor mye hun fakturerte for i januar.

- I januar måned fakturerte jeg for 560.000 kroner. Men det er det jeg fakturerer for, og jeg har jo et firma, så det betyr ikke at de 560.000 kronene går rett til meg, sier hun i videoen.

Raad er daglig leder og eneeier i Isabel Raad AS, og legger til i videoen at det skal skattes og betales moms av det hun fakturerte, så det er noe som blir trukket fra den elleville summen.

Enda høyere i juletiden

Influenseren kan likevel fortelle at januar er langt fra den måneden hun har tjent best, og at lønnen varierer fra måned til måned med tanke på hva slags type innhold hun produserer i den aktuelle måneden.

- I for eksempel desember kunne jeg fakturere for 700.000-800.000 kroner, så det er veldig forskjellig, sier hun i videoen.

Raad forklarer at hun kan ta godt betalt for annonsene hun legger ut, og at i månedene med mange annonser derfor er bedre betalt enn andre måneder. Også TV-jobber gir influenseren godt betalt, sier hun i videoen.

På topp

Raad er en av Norges best betalte influensere, og Nettavisen kunne i desember avsløre at 2019 var et spesielt godt år for influenseren.

I 2019 hadde Raad en inntekt på rett over tre millioner kroner, noe som var en økning med over to millioner kroner fra året før. Isabel Raad AS omsatte for i overkant av 3,3 millioner og fikk et resultat på vel 1,9 millioner i 2019.

Det har ikke ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra Isabel Raad.

