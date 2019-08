Isabel Raad Bekrefter brudd

Halvannen måned etter at hun røpet at hun var i et forhold, skriver Isabel Raad at hun er singel igjen.

Blogger Isabel Raad verner godt om privatlivet sitt, men mandag skriver på bloggen sin at hun er singel og at forholdet hun var i ble avsluttet for omlag en uke siden.

- Det går fint med meg altså, så dere trenger ikke å bekymre dere, skriver bloggeren videre.

Hun skriver videre i innlegget at hun ikke ønsker å si noe mer om saken, men at hun ville informere følgerne. Hun røper også at hun ikke har det travelt med å slå seg ned med en kjæreste.

- Alt det der kommer når jeg minst aner det – det vet jeg. Inntil da skal jeg gå tilbake til å være den selvstendige, livsglade og single jenta som jeg var i januar, før jeg gikk inn i dette forholdet. For sannheten er at jeg i utgangspunktet trives skikkelig godt med å være alene. Det er da jeg føler jeg er hundre prosent meg selv, og som lykkeligst, skriver hun.

- Det har nok noe med at jeg ikke har møtt den rette enda, for om ikke hadde jeg nok vært som lykkeligst når jeg var i forholdet. Jeg håpte jo selvfølgelig at dette skulle vare, men det blir ikke alltid som man hadde sett for seg eller som man hadde ønsket. Slik er dessverre livet.

Ifølge Seher.no, som først omtalte saken, har det aldri vært kjent hvem Raad har vært i et forhold med, men hun skrev i juni et innlegg på bloggen der hun fortalte at hun hadde kjæreste.

Raad har vernet godt om kjærlighetslivet etter at forholdet til Paradise Hotel-kollega Pierre Louis Olsson gjorde det slutt sommeren 2018.