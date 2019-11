Isabel Raad blir konfrontert av Erlend Elias: - Dater du broren min?

Hvem Isabel Raad dater var spørsmålet som tronet årets kjendisgalla.

GAMLE LOGEN/OSLO (Nettavisen): Den røde løperen er rullet ut utenfor Gamle Logen i Oslo anledning Se og Hørs kjendisgalla søndag kveld.

Alt som kan krype og gå av kjendiser var ventet til konsertlokalet for en fullaften av både prisutdelinger og stas. Blant dem som kan stikke av med både en og to priser er kjente fjes som blant andre Jørgine Massa Vasstrans, Karsten Warholm og Solveig Kloppen.

Sistnevnte er blant annet nominert til årets kvinne. Til Nettavisen kan hun fortelle at det var stor stas å bli nominert til en slik pris.

STRÅLTE: Solveig Kloppen under kjendisgallaen på Gamle Logen i Oslo. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

- Det er alltid stas å være nominert til pris, også blir man alltid litt nervøs. En del av meg tenker at det hadde vært hyggelig å vinne, en annen del av meg tenker at det hadde vært deilig å bare sitte i salen, kunne kloppen fortelle og røpet at hun faktisk har forberedt en takketale.

Solveig Kloppen var imidlertid ikke alene om å ha tatt på seg finstasen og tatt turen til den fullspekkede kjendisaftenen. På den røde løperen dukket også influenseren og deltaker av årets Skal vi danse Isabel Raad opp sammen med dansepartneren Benjamin Jayakoddy.

Benekter romanserykter

Lenge har det svirret rykter om at det er oppstått romantiske følelser mellom henne og Jayakoddy.

DUKKET OPP SAMMEN NOK EN GANG: Isabel Raad og Benjamin Jayakoddy sammen med Skal vi danse-Fredric Grunberg, Bjørn Wettre Holthe, Jan Tore Kjær, Santino, Mirenna og Sandra Borch under kjendisgallaen på Gamle Logen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Helt siden Skal vi danse-deltakelsen har duoen benektet at det er noe mer enn bare vennskap mellom de to, men fansen er ikke overbevist om at det stemmer, ettersom de stadig dukker opp sammen på den røde løperen.

Til Nettavisen kunne hun fortsatt fortelle at det ikke er noen romantiske følelser mellom de to, men på den røde løperen søndag kveld var det helt andre rykter som ble avdekket.

Blir konfrontert av Erlend Elias

Midt under intervjuet med Nettavisen blir nemlig den populære bloggeren konfrontert av kjendisstylist Erlend Elias om et rykte som har herjet på applikasjonen Jodel.

- Dater du broren min? Sier Erlend Elias til en sjokkert Isabel Raad.

Ifølge kjendis stylisten har det nemlig blitt spekulert på om hun og broren, Erik Sæter, skal ha vært på date sammen. Ifølge Raad stemmer ikke dette over hodet.

- Vi var på middag sammen, men det var med en hel haug, konstanterer hun.

Kjendisgallaen 2019 Oslo 20191103. Birgit Skarstein under kjendisgallaen på Gamle Logen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kjendisgallaen 2019 Oslo 20191103. Pia Tjelta under kjendisgallaen på Gamle Logen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kjendisgallaen 2019 Oslo 20191103. Isabel Raad under kjendisgallaen på Gamle Logen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kjendisgallaen 2019 Oslo 20191103. Markus Foss og Tone Damli Aaberge under kjendisgallaen på Gamle Logen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kjendisgallaen 2019 Oslo 20191103. Katharina Gamlemshaug Andresen under kjendisgallaen på Gamle Logen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kjendisgallaen 2019 Oslo 20191103. Hedda Kise under kjendisgallaen på Gamle Logen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kjendisgallaen 2019 Oslo 20191103. Carina Dahl under kjendisgallaen på Gamle Logen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix