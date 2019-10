Isabel Raad ute av «Skal vi danse»

Etter en tøff duell måtte Isabel Raad og Benjamin Jayakoddy takke for seg i konkurransens åttende program.

- Hvis jeg skal være helt ærlig så trodde jeg ikke at jeg skulle komme så langt. Alle er så sykt flinke, og jeg har seriøst sett at jeg ikke har vært på nivå med dem, sa Isabel etter at faktumet var klart.

Etter å ha kjempet seg gjennom en tøff danseduell mot Christian Strand og dansepartneren Marianne Sandaker, måtte Isabel Raad og Benjamin Jayakoddy likevel innse nederlaget.

- Jeg er så sykt glad. Det hadde vært så kjedelig hvis jeg skulle ryke nå, da jeg for en gangs skyld fikk bestemme klær og dans selv, sa Christian.

Isabel og Benjamin havner dermed på en 6.plass i konkurransen, som startet med hele 12 deltakere.

I forrige uke var det Sandra Borch som røk ut, etterfulgt av Trine Haltvik, Jan Tore Kjær, Adrian Sellevoll, Bahareh Letnes og Per Sandberg, som alle har danset seg ut av konkurransen.

Les også: Santino Mirenna avslører sivilstatusen: – Jeg får noen rare forespørsler

Måtte danse to ulike danser

Det er et usedvanlig høyt nivå i årets konkurranse, men det var Emilie Nereng og Santino Mirenna, sammen med Jørgine Massa Vasstrand og Jørgen Nilsen, som imponerte dommerne mest i kveldens sending som inneholdt to danser.

I kveld var det kjendisene selv som hadde valgt dansene og dermed ble det servert showdans til det norske folk.

GRUPPEDANS: Emilie Nereng og Santino Mirenna, Jørgine Vasstrand og Jørgen Nilsen, samt Isabel Raad og Benjamin Jayakoddy under lørdagens gruppedans. Foto: Espen Solli / TV 2 (TV 2)

Det var også duket for sesongens første gruppedans, som sørget for å øke presset ytterligere på deltagerne.

Gruppedansen foregikk i to vidt forskjellige tidsepoker. Jentene dro på tidsreise til gamledager, mens guttene tok en dans inn i fremtiden.

I gruppedansen danset altså Jørgine Massa Vasstrand, Isabel Raad og Emilie Nereng sammen til en Gatsby-inspirert dans til «A Little Party Never Killed Nobody».

Les også: Har får en av deltakerne vite at h*n er soleklar favoritt

Christian Strand, Aleksander Hetland og Victor Sotberg danset til en «mash up» av Daft Punks hitlåter «Harder Better Faster Stronger» og «Get Lucky».

Tidligere i uken måtte jentene motbevise Jodel-rykter om at det var dårlig stemning mellom dem. Det valgte de å gjøre på denne måten:

Disse låtene danset kjendisene til

Emilie Nereng og Santino Mirenna danset til «Don't Kill My Vibe» av Sigrid.

Isabel Raad og Benjamin Jayakoddy danset til «Crazy In Love» av Beyoncé.

Aleksander Hetland og Nadya Khamitskaya danset til «Unsteady» av X Ambassadors.

Victor Sotberg og Rikke Lund danset til «Du ga mæ viljestyrke» av Kristian Kristensen.

Jørgine Vasstrand og Jørgen Nilsen danset til «This Is Me» fra The Greatest Showman.

Christian Strand og Marianne Sandaker danset til «I Want You Back» av Jackson 5.