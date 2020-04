Isabella Löwengrip delte flere bilder av eks-mannen. Nå svarer hun på romanseryktene

Fansen klødde seg i hodet etter at Isabella Löwengrip «flyttet» hjem til eksmannen.

I januar ble det kjent at den svenske gründeren og influenseren Isabella Löwengrip (29), kanskje best kjent som «Blondinbella» her til lands, og milliardærkjæresten Erik Selin (52) hadde gjort det slutt.

Beskjeden kom kort tid etter Löwengrips personlige drama, der alt fra Instagramjuks, økonomiske problemer, store endringer i forretningsplanene og salg av hjemmet var noe av det som hadde preget livet til 29-åringen månedene i forveien.

Etter at Löwengrip solgte selskapet sitt «Löwengrip Beauty» til det norske selskapet Dermanordic i februar og kvittet seg med luksusvillaen i idylliske Lidingö like utenfor Stockholm, har 29-åringen mer eller mindre startet livet sitt på nytt.

På Instagram deler hun hyppig bilder av sin nye tilværelse, og nå florerer det rykter om at den unge foretningskvinnen skal ha funnet tilbake til sin tidligere eksmann, Odd Spångberg (32).

Deler hyppige bilder av eksmannen

Duen, som har de to barna Sally og Gillis sammen, ble kjærester da de bare var tenåringer. De giftet seg i en alder av 21 år, før de skilte lag fem år senere.

Siden den gang har Löwengrip og Spångberg samarbeidet godt med barna og har tilsynelatende opprettholdt et godt vennskap.

På Instagram den siste tiden har imidlertid Löwengrip delt usedvanlig mange bilder av eksmannen, noe som får fansen til å spekulere på om det kan være noe mer enn bare vennskap mellom det tidligere ekteparet.

– Bare venner

Men til fansens store skuffelse skal forholdet, ifølge Löwengrip, ikke handle om noe romantisk.

På instagram tidligere denne uken arrangerte 29-åringen en spørsmålsrunde der følgere og fans kunne stille henne spørsmål som de måtte lure på.

Ikke overraskende dukket det opp flere spørsmål knyttet til forholdet hun har med sin tidligere ektemann.

På spørsmål om hun har gått tilbake til Spånberg, er Löwengrip klar i sin tale:

– Nei. Jeg har kjent han siden jeg var 14 år. Giftet meg med han da jeg var 21 og fikk barn med han da jeg var 22 og 23 år. Forholdet vårt er ferdig, men vi er venner, svarer hun.

Ønsker seg mann i fremtiden

Til tross for at Löwengrip avkrefter at det skal være noe annet enn et vennskapelig bånd mellom hun og Spångberg, legger hun imidlertid ikke skjul på at hun gjerne drømmer om et liv med mann og barn i fremtiden.

– Akkurat nå trenger jeg litt tid alene, men i fremtiden ønsker jeg meg et klassisk familieliv, ekteskap og så videre, svarer hun.

En av grunnene til at det ble slutt mellom henne og milliardæren Erik Selin tidligere i år, var fordi Löwengrip «måtte finne seg selv».

– Jeg solgte huset mitt, de ansatte i hjemmet mitt måtte slutte. Jeg startet å leve på et helt nytt budsjett, men følelsesmessig er jeg ikke i mål ennå. Jeg avsluttet forholdet mitt fordi jeg trengte å finne sinnsro og lykke på egen hånd, skrev hun på Instagram kort tid etter at bruddet ble kjent.

– Det er helt umulig å ha en relasjon når du ikke har det bra. Jeg trenger tid til å finne meg selv. Erik er den snilleste personen jeg noensinne har truffet, men jeg sa til ham tidlig i forholdet at jeg ikke ville motta hjelp. Jeg ville heller slå meg selv konkurs, enn å motta penger fra ham, skrev hun videre.