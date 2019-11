Isabella Löwengrip får tøff medfart av tidligere ansatte: – Verste tiden i mitt liv

Tidligere ansatte beskriver et tøft arbeidsmiljø under Isabella Löwengrips ledelse.

I gårsdagens Svenska Dagbladet dukket det opp beskrivelser fra tidligere ansatte i Isabella Löwengrips to selskap Löwengrip Beauty og Löwengrip Invest.

De tidligere ansatte som SvD har snakket med uavhengig av hverandre, skildrer et tøft miljø hvor folk kunne bli sagt opp uten forvarsel selv om de var sykemeldt, hvor ansatte kunne oppleve å bli utfryst og hvor sjefene valgte ut sine hakkekyllinger.

Disse hendelsene skal ha funnet sted i tidsrommet høsten 2018 til våren 2019.

– Verste tiden i livet

– Folk forsvant plutselig. En dag dukket de bare ikke opp på jobben, det hendte flere ganger, sier en person.

Et eksempel det vises til, er at ansatte kunne henges ut i felles mailtråder om noe ikke var blitt gjort på riktig måte.

– Perioden jeg jobbet der var uten tvil den verste i mitt liv, forteller en tidligere ansatt i artikkelen.

Kildene forteller at flere av de ansatte i Isabellas skjønnhetsfirma var stresset, utbrente og trøtte.

Denne uken møtte Isabella Nettavisen under sitt Oslo-besøk, hvor hun var åpen om den tøffe tiden, og avslørte hva planen er for å redde millionimperiet.

Innrømmer at det har bristet

På sin egen blogg kommenterer Isabella påstandene som fremkommer i artikkelen til Svenska Dagbladet.

Der skriver hun at hun de seneste årene ikke har vært like tilstedeværende i selskapet Löwengrip Beauty som hun har vært tidligere.

– Dessuten eies Löwengrip av to personer med individuelle visjoner om hvordan selskapet skal drives og hva som er prioritert i oppbygningen av selskapet. Blant annet gjennom å jage vekst på bekostning av arbeidsmiljøet, skriver hun.

I 2018 ble hun kåret til næringslivets mektigste kvinne i Sverige, og Isabella har tidligere uttalt at hennes mål er å bli verdens mektigste kvinne.

– Her vet jeg at medarbeidere har havnet i en skvis og det er tydelig at styringen fra de ytterst ansvarlige har bristet, fortsetter Löwengrip.

Knalltøffe tider

Dette føyer seg inn i rekken av tøffe saker som den svenske influenceren, forretningskvinnen og entreprenøren Isabella Löwengrip har måtte håndtere den siste tiden.

Først kom nyheten om at hun såvidt hadde unngått konkurs, og etter det varslet Isabella store forandringer for å bøte på krisen.

Hittil har hun blant annet lagt luksushjemmet ut for salg og sagt opp sin private kokk. Denne uken kom nyheten om at hun også måtte si opp deler av staben sin. I samme moment bekreftet hun for første gang forholdet hun har til den svenske milliardæren Erik Selin (52).