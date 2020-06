Isabella Löwengrip i tårer etter middag med eksen

– Det ble veldig følsomt, skriver den svenske gründeren og influenseren Isabella Löwengrip.

Til tross for at Isabella Löwengrip (29) og Odd Spångberg (32) skilte seg i 2017, har Löwengrip til stadighet forsikret fansen om at forholdet mellom de to alltid vil være helt spesielt.

Sammen har det tidligere ekteparet barna Sally (5) og Gillis (7) Spångberg, og Löwengrip deler til stadighet bilder av at familien liker å tilbringe tid sammen.

Det gode vennskapet Löwengrip har bevart med Spångberg får imidlertid sterke følelser frem hos den svenske influenseren.

Tok til tårene

For noen dager siden skrev nemlig Löwengrip om en følelsesladd middag med eksmannen og barna, der familien samlet seg Gillis' skoleavslutning.

– Det ble veldig følsomt for meg. Gillis, som er blitt så stor, Odd og jeg, som er blitt nære venner igjen, i tillegg til en del andre private hendelser gjorde at jeg satt og gråt gjennom hele middagen, skrev hun på bloggen.

– Det var både gledestårer og andre tårer, understreket hun.

Flyttet inn hos eksmannen

Det er tydelig at det har skjedd flere ting i livet til den svenske influenseren som hun ikke ønsker å dele med fansen. For noen måneder siden avslørte Löwengrip at hun hadde flyttet inn hos Spångberg etter det hun omtalte som «en turbulent tid» i hennes liv.

– Jeg sov over hos Odd i Sallys seng fordi det skjedde noe som gjorde at jeg følte meg utrygg. Etter råd fra livvaktene mine bestemte vi oss for at det var best at jeg bor hos Odd i en periode, skrev hun på bloggen i februar.

Löwengrip gikk ikke mer i detalj på hva det var som preget livet hennes den gang. Tidligere har 29-åringen derimot snakket om hendelser der hun har måttet gått i skjul etter at hun ble utsatt for en stalker. Stalkeren ble imidlertid dømt i 2018.

Røpet hemmelig kjæreste

Spångberg er imidlertid ikke den eneste mannen som har preget livet til Löwengrip den siste tiden.

I september i fjor ble det kjent at Löwengrip hadde funnet lykken med den svenske eiendomsmilliardæren Erik Selin (52), men de to gikk hver til sitt etter fire måneder.

«Erik og jeg har bestemt oss for å ende forholdet vårt. Selvfølgelig er det et tøft valg, men jeg er veldig takknemlig for at vi fant et vennskap som vil vare ut livet», skrev Löwengrip i et innlegg på Instagram i midten av januar.

For kort tid siden kunne 29-åringen også avsløre at hun kort tid etter bruddet innledet et forhold med en mystisk mann – som hun holdt hemmelig for fansen.

I podkasten «Isabella söker Sheila» kunne hun røpe at hun hadde møtt en ny mann bare en måned etter bruddet med Selin.

– Dere vet ikke dette, men jeg hadde ... ja, typ en kjæreste. Som bodde her i februar og mars i år. Og jeg var så nøye med at det ikke skulle komme ut, fortalte influenseren i podkasten.

Mannen, som hun valgte å ikke navngi, flyttet inn hos Löwengrip i februar og ble boende der i et par måneder.

