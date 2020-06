Isabella Löwengrip med overraskende avsløring: – Det er jo sykt

Isabella Löwengrip kommer med overraskende avsløringer i ny podkast.

Som en av Sveriges aller første bloggere har Isabella Löwengrip (29) slått seg opp som en av nordens største gründere og influensere.

Allerede som 16-åring begynte Löwengrip å tenke forretninger via eksponeringen hun hadde på bloggen.

Hun solgte klær og billetter til egne fester til store summer, og var en av de første til å tjene penger på bloggen. Noen år senere hadde hun bygget seg opp et millionimperium med flere uliker selskaper ved siden av bloggvirksomheten.

Les også: Om millionimperiet som kostet henne ekteskapet: - Jeg kan ikke bli verdens mektigste kvinne om jeg må se på Netflix hver kveld

I dag er mye lagt i grus, men Löwengrip har stadig nye forretningsideer. I tidligere intervjuer har hun har flere ganger omtalt konkursen som «en lærepenge» og noe som har gjort henne «en erfaring rikere».

Fikk barn i ung alder

Fra tidlig alder bestemte Löwengrip seg for å bli verdens mektigste kvinne. Samtidig hadde hun store planer for privatlivet. I en alder av 23 år ble Löwengrip mamma for første gang, noe flere tilsynelatende har både undret og latt seg imponere over.

Samtidig som hun har sjonglert tilværelsen som alenemamma har hun også gjort stor suksess med sine forretninger.

I løpet av sitt fire år lange ekteskap med Odd Spångberg (32) fikk paret de to barna Sally og Gillis sammen.

Gillis ble født i 2013, da Löwengrip var 23 år gammel. Da hadde hun og Spångberg bare vært kjærester i litt over ett år. De to giftet seg da Löwengrip allerede var gravid. Sally kom to år etter.

Les også: Löwengrip ble oppslukt av luksuslivet: - Det er pinlig å se tilbake på

Spontan graviditet

I sin ferske podkast «Isabella söker Shelia» forteller Löwengrip for første gang om valget hun tok om å få barn i tidlig alder.

- Jeg og Odd satt på en restaurant på Rörstrandsgatan i Vasastan da vi begynte å snakke om barn. Da sa Odd, som jeg hadde kjent veldig lenge - jeg ble kjent med han da jeg var 14 år, at hans største drøm var å bli en ung pappa, forteller Löwengrip i podkasten, gjengitt av Expressen.

På det tidspunktet var Odd 23 år gammel.

- Da sa vi bare «Vi kjører på!» Da hadde vi bare vært kjærester i ti måneder, erkjenner hun.

Deretter skal ting ha gått slag i slag. Samme kveld kastet Löwengrip sine siste p-piller i søpla, og seks måneder senere ventet de barn.

- Det er helt sykt, for ett halvt år er veldig kort tid, legger Löwengrip til.

Alenemamma

Som nevnt valgte Löwengrip og Spångberg å gå hvert til sitt fire år etter at de ble smidd i hymens lenker.

Etter sosiale medier å dømme ser det likevel ut til at de to har klart å fordele foreldreansvaret godt. Til tider så bra at flere har spekulert på om de to kan ha funnet tilbake til hverandre.

Les også: Isabella Löwengrip røper hemmelig kjæreste - og brudd

Det har imidlertid Löwengrip avkreftet, men legger ikke skjul på at de har et godt forhold til hverandre. For noen uker siden skrev 29-åringen om en følelsesladd middag med eksmannen der hun tok til tårene.

- Det ble veldig følsomt for meg. Gillis, som er blitt så stor, Odd og jeg, som er blitt nære venner igjen, i tillegg til en del andre private hendelser gjorde at jeg satt og gråt gjennom hele middagen, skrev hun på bloggen.

Det er tydelig at det har skjedd flere ting i livet til den svenske influenseren som hun ikke ønsker å dele med fansen. For noen måneder siden avslørte Löwengrip at hun hadde flyttet inn hos Spångberg etter det hun omtalte som «en turbulent tid» i hennes liv.

- Jeg sov over hos Odd i Sallys seng fordi det skjedde noe som gjorde at jeg følte meg utrygg. Etter råd fra livvaktene mine bestemte vi oss for at det var best at jeg bor hos Odd i en periode, skrev hun på bloggen i februar.