Isabella Löwengrip nekter for Instagramjuks

- Jeg vet ikke hvor mye mer jeg kan takle, skriver Isabella Löwengrip på Instagram.

Det har stormet rundt Isabella Löwengrip (29) de siste månedene etter at hun i oktober avslørte hvordan det egentlig står til med hennes millionimperium.

I høst var egentlig planen å flytte til New York for å nå ut internasjonalt med selskapet Löwengrip Beauty, men nå er planen lagt på is på grunn av store utfordringer i karrieren hennes.

Ifølge Löwengrip var selskapet svært nær en konkurs.

Ble anklaget for juks

Åpenheten rundt businessen kom i kjølvannet av anklager fra en rekke svenske aviser, deriblant Expressen, om juks.

Avisen, som skal ha gjort en stor granskning, hevdet at tallene på Instagram var oppblåste. Expressen skrev at Löwengrip skal ha kjøpt følgere, kommentarer og likes for å tilfredstille kunder. Ifølge avisen skal dette også ha skapt stor misnøye blant hennes kunder.

I et innlegg på Instagram onsdag nekter Lövengrip for at hun eller noen i teamet hennes skal ha jukset med Instagramtrafikken.

Nekter skyld

- Å være åpen om mine beslutninger og feil valg har vært min viktigste prioritet de siste månedene. Med at det finnes mennesker som liker å se meg mislykkes, gjør virkelig vondt. De siste dagene har jeg blitt beskyldt for å kjøpe kommentarer til et Instagram-innlegg i samarbeid med Chimi Eyewear, skriver hun blant annet på Instagram, og fortsetter:

- Jeg har ikke vært involvert i dette. Heller ikke teamet mitt. Det er en stor sabotasje eksternt og vi ser nærmere på det nå, og hvordan det i det hele tatt er mulig å sende falske kommentarer. Men det å vite at det er noen der ute som prøver å få det til å se ut som at jeg manipulerer kommentarene, bryter meg ned. (...) Det eneste jeg trenger nå er en sjanse til å reise meg igjen, men for å være ærlig så vet jeg ikke hvor mye mer jeg kan takle, skriver hun videre.

Ifølge MinMote har Chimi Eyewear også valgt å avslutte samarbeidet med Lövengrip etter anklagene om Instagramjuks, til tross for at hun nekter skyld.

- Jeg var like sjokkert som deg da jeg oppdaget dette og vi har valgt å avslutte samarbeidet og skal ikke gjøre noe lignende igjen, skriver gründeren av merket, Charlie Lindström, i et Instagram-innlegg etter at noen konfronterte ham med anklagene i kommentarfeltet.

- Måtte begynne på nytt

Som nevnt har det stormet rundt den svenske influenseren de siste månedene.

Da Nettavisen møtte den unge gründeren på Glas Magasinet i Oslo i forbindelse med hennes lansering av «Löwengrip Beauty» i Norge, innrømmet 29-åringen at hun nå går gjennom en veldig tøff periode.

- Vi har måtte endret forretningsmodellen. Modellen vi har brukt har kanskje ikke fungerer så bra, og vi har tatt en del risikoer. Jeg har valgt å satse på flere markeder samtidig. I stede for å starte ved landegrensene, så har jeg heller valgt å dra på andre siden av jorden. Til slutt innser man at man kanskje har tatt litt for mye risiko. Men jeg har lært min lekse av det, og starter litt forfra igjen nå, fortalte hun.

Löwengrip la heller ikke skjul på at det er ekstra tøft å gå gjennom en økonomisk krise i offentligheten. Likevel håper hun at hennes feilvalg kan inspirere andre entreprenører, og vise at nedgang også er en del av å være en entreprenør.

- I USA så er det en selvfølge at man har gått gjennom nedturer. I Skandinavia så er det ikke like OK, i hvert fall ikke som kvinne. Gjør man noe feil, så får man høre det. Og det hemmer også kvinner i å våge og satse på drømmene sine, fordi man blir for redd for å ikke lykkes, fortalte Löwengrip, og mener at det er viktig med forbilder som henne selv slik at flere tør å kaste seg ut i det.

- Går det ikke, så går det ikke. Jeg tror det er viktig å lese om suksessrike mennesker, men det er også viktig å forstå at alle har oppturer og nedturer. Man kan ikke bli suksessrik hvis man ikke har noen nedturer, sa hun.

