– Jeg fikk elektrosjokk som terapi, forteller den svenske toppbloggeren.

Det har ikke vært stille rundt den svenske influenseren og toppbloggeren Isabella Löwengrip (29) det siste halve året.

Instagramjuks, økonomiske problemer, store endringer i forretningsplanene og salg av hjemmet er noe av det som har preget livet til 29-åringen de siste månedene.

Oppi alt dette ble det kjent i januar at hun og milliardærkjæresten Erik Selin har gjort det slutt.

Nå avslører bloggeren at hun de siste månedene har vært svært deprimert, og åpner opp om hvorfor det egentlig ble slutt mellom hun og Selin.

Fikk elektrosjokk

Det er på Instagram bloggeren åpner opp om hvordan den siste tiden har vært for henne.

- Om jeg skal være helt ærlig, så har jeg vært veldig deprimert det siste året. Det høres kanskje rart ut, men karrierekrisen har hjulpet meg å starte på nytt, skriver hun på Instagram Stories, ifølge Expressen.

Åpenhjertig forteller hun til fansen også om hvilke metoder hun har benyttet seg av for å komme ut av depresjonen.

- Jeg utførte en elektrosjokkbehandling, skriver hun videre.

Måtte finne seg selv

Da Nettavisen møtte Löwengrip i forbindelse med hennes norgesbesøk i november, kunne hun fortelle at det har vært svært viktig for henne å være så åpen som mulig overfor fansen.

Derfor faller det også naturlig å være ærlig rundt det plutselige bruddet med Erik Selin.

- Jeg solgte huset mitt, de ansatte i hjemmet mitt måtte slutte. Jeg startet å leve på et helt nytt budsjett, men følelsesmessig er jeg ikke i mål ennå. Jeg avsluttet forholdet mitt fordi jeg trengte å finne sinnsro og lykke på egen hånd, skriver hun på Instagram og fortsetter:

- Det er helt umulig å ha en relasjon når du ikke har det bra. Jeg trenger tid til å finne meg selv. Erik er den snilleste personen jeg noensinne har truffet, men jeg sa til ham tidlig i forholdet at jeg ikke ville motta hjelp. Jeg ville heller slå meg selv konkurs, enn å motta penger fra ham, skriver hun.

Solgte firmaet

Tidligere denne måneden ble det kjent at Löwengrip har solgt selskapet sitt «Löwengrip Beauty» til det norske selskapet Dermanordic.

- At en ledende aktør som Dermanordic kjøper «Löwengrip Beauty» er et bevis på at vi har utviklet et varemerke med produkter som står sterkt på markedet. Fra starten av har vi lagt stor vekt på produktkvalitet og produksjon i Sverige, hvilket vi kommer til å fortsette med under Dermanordics eierskap, uttalte Löwengrip, ifølge Expressen.

Dermanordic er nordens største distribusjonsselskap av hudpleie- og sminkeprodukter.

Löwengrip fortalte til Nettavisen før jul at selskapet Löwengrip Beauty hadde en omsetning på 84 millioner svenske kroner i 2018. I 2019 rettet selskapet fokuset mot det internasjonale markedet, og fokusert altså mindre på det svenske.

Som en konsekvens av det ville omsetningen trolig falle med 40-50 millioner svenske kroner i 2019, uttalte Löwengrip til Nettavisen.

I tillegg sa hun det var vanskeligere enn først ventet å skaffe investorer internasjonalt, noe som gjorde at hun brukte penger på prosjektet fra egen lomme.

Merket«Löwengrip» ble lansert i Norge i 2019.

- Vi har måtte endre forretningsmodellen. Modellen vi har brukt har kanskje ikke fungert så bra, og vi har tatt en del risiko. Jeg har valgt å satse på flere markeder samtidig. I stedet for å starte ved landegrensene, så har jeg heller valgt å dra på andre siden av jorden. Til slutt innser man at man kanskje har tatt litt for mye risiko. Men jeg har lært min lekse , og starter litt forfra igjen nå, fortalte hun.

