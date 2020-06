Isabella Löwengrip røper hemmelig kjæreste - og brudd

– Jeg var så nøye med at det ikke skulle komme ut, forteller 29-åringen.

«Erik og jeg har bestemt oss for å ende forholdet vårt. Selvfølgelig er det et tøft valg, men jeg er veldig takknemlig for at vi fant et vennskap som vil vare ut livet», skrev Isabella Löwengrip (29) i et innlegg på Instagram i midten av januar.

Med det bekreftet den svenske gründeren og influenseren at hun og eiendomsmilliardæren Erik Selin (52) hadde gått hver til sitt, fire måneder etter at forholdet deres ble offisielt.

Nå røper 29-åringen at hun kort tid etter bruddet fant kjærligheten på ny - og holdt forholdet hemmelig. Det gjør hun i podkasten «Isabella söker Sheila», ifølge Expressen.

Fikk samboer etter bruddet

2019 var et tøft år for Isabella Löwengrip, som led et økonomisk fall etter at det ble avslørt at hun hadde jukset med tall - noe som førte til at hun mistet flere samarbeid.

Siden gikk hun ut og fortalte at hun har slitt med depresjoner, og på toppen av det hele kom samlivsbruddet.

I podkasten forteller 29-åringen at hun møtte en ny mann allerede måneden etter at hun og Selin gikk fra hverandre i januar. Mannen, som hun velger å ikke navngi, flyttet inn hos Löwengrip i februar og ble boende der i et par måneder.

– Dere vet ikke dette, men jeg hadde ... ja, typ en kjæreste. Som bodde her i februar og mars i år. Og jeg var så nøye med at det ikke skulle komme ut, sier influenseren i podkasten.

Videre forteller hun at forholdet kom på et tidspunkt der hun trengte å kjenne nærhet, og at venninnen, Sheila Arnell, rådet henne å avslutte relasjonen - da hun ikke var på rett sted i livet til å inngå et nytt forhold med alt som har skjedd.

I tvil om det var rett

I dag er forholdet over, men Löwengrip har ikke noe stygt å si om mannen. Derimot har hun bare lovord å komme med, og innrømmer at hun har tvilt på om det var rett å la ham gå.

– Det skjedde noe for noen uker siden, da han skulle hente de siste tingene sine hos meg. Og akkurat da han skulle gå, så han på meg og sa: «Isabella, jeg har elsket deg. Og dette du sier om ensomhet, det er ikke sant. For jeg har vært her for deg i tiden du trengte det mest», minnes 29-åringen.

Det var dette utsagnet som fikk henne til å lure på om hun faktisk skulle la ham gå, da hun innså at hun hadde funnet noen som faktisk likte henne. Löwengrip forteller videre at forholdet likevel tok slutt, ettersom timingen rett og slett ikke var rett for å innlede et nytt forhold.

Löwengrip røper ikke noe mer om den mystiske mannen, og har ikke kommentert saken noe mer utover podkasten.

Elektrosjokkbehandling

Som nevnt har Isabella Löwengrip hatt et tøft år, og i februar fortalte hun åpenhjertig hvordan det hadde påvirket henne.

– Om jeg skal være helt ærlig, så har jeg vært veldig deprimert det siste året. Det høres kanskje rart ut, men karrierekrisen har hjulpet meg å starte på nytt, skrev hun i et innlegg på Instagrams historiefunksjon, ifølge Expressen.

Hun fortalte også at hun hadde utført elektrosjokkbehandling for å komme ut av depresjonen, før hun skrev hvorfor forholdet til Selin tok slutt.

– Det er helt umulig å ha en relasjon når du ikke har det bra. Jeg trenger tid til å finne meg selv. Erik er den snilleste personen jeg noensinne har truffet, men jeg sa til ham tidlig i forholdet at jeg ikke ville motta hjelp. Jeg ville heller slå meg selv konkurs, enn å motta penger fra ham, skrev hun.