Isabella Löwengrip røper nye forretningsplaner med kjæresten

Avslørte kjæreste for en måned siden. Nå vil Isabella Löwengrip starte ny business.

- Når livet plutselig vender og man treffer sin store kjærlighet, skrev den svenske influenseren og gründeren Isabella Löwengrip (29) på Instagram for en måned siden og viste frem sin nye kjæreste.

Löwengrips nye utkårede heter Paul Sandvik (52) og jobber som kunstner og undervannsfotograf. Gjennom sommeren har de to turtelduene flittig delt glimt av deres sommerferie sammen - blant annet til Italia og Frankrike.

Tilsynelatende nyter de to hverandres selskap så godt at Löwengrip nå drømmer om en fremtid med sin nye utkårede.

Nye forretningsplaner



På bloggen, der Löwengrip også har beskrevet sine romantiske turer med Sandvik i detalj, røper hun også nye forretningsplaner med sin nye kjæreste.

På ferien har nemlig Löwengrip fått følge Sandvik på jobb, der hun selv har vært modell på undervannsbildene han har tatt. Dette har tilsynelatende inspirert den svenske influenseren.

- Det er kult å få være sammen med noen som er så kreativ. Malerier, bilder skulpturer og så videre. Sjelen min har det bra når jeg får ta del i det. Jeg foreslo at vi skulle lage en smykkekolleksjon sammen. Han er så flink med design, og jeg har mange ideer på forlovelsesringer, halskjeder og øreringer, skriver hun på bloggen.

De store tankene er foreløpig bare en drøm, innrømmer Löwengrip, og skriver at det planene ikke er prioritet akkurat nå.

- Det er bare tanker. Det viktig for meg å ikke ha for mye å gjøre nå, men det er morsomt å tenke fremtidig. Jeg elsker å skape ting, sier hun til Expressen.

Nær konkurs

Isabella Löwengrip er kjent for å drømme stort. Så stort at det i fjor høst begynte å slå sprekker for den svenske gründeren.

I oktober i fjor avslørte hvordan det egentlig står til med hennes millionimperium.

Planen var egentlig å flytte til New York for å nå ut internasjonalt med selskapet «Löwengrip Beauty», men planen ble lagt på is på grunn av store utfordringer i karrieren hennes.

Åpenheten rundt businessen kom i kjølvannet av anklager om juks fra en rekke svenske aviser, deriblant Expressen.

Avisen, som skal ha gjort en stor granskning, hevdet at tallene på Instagram var oppblåste. Expressen skrev at Löwengrip skal ha kjøpt følgere, kommentarer og likes for å tilfredsstille kunder. Ifølge avisen skal dette også ha skapt stor misnøye blant hennes kunder som trakk samarbeid med bloggeren.

Alt dette har imidlertid Löwengrip nektet for, og hevder selv at hun aldri har jukset med tallene. Likevel ga dette Löwengrip store konsekvenser. Like etter fulgte hun opp med en større innrømmelse - hun var nær å gå konkurs.

- Vi tar ingen flere risikoer nå. Hadde ikke skuta snudd, og vi ikke hadde reagert, hadde all min kapital blitt brukt opp og til slutt hadde vi gått konkurs, skrev Isabella i et blogginnlegg tidligere i oktober.

Solgte hjemmet og firmaet

Kort tid etter ble det kjent at Löwengrip måtte selge luksusvillaen i Lidingö, like utenfor Stockholm. I februar ble det også kjent at hun hadde solgt «Löwengrip Beauty» til det norske selskapet «Dermanordic».

- At en ledende aktør som Dermanordic kjøper «Löwengrip Beauty» er et bevis på at vi har utviklet et varemerke med produkter som står sterkt på markedet. Fra starten av har vi lagt stor vekt på produktkvalitet og produksjon i Sverige, hvilket vi kommer til å fortsette med under Dermanordics eierskap, uttalte Löwengrip, ifølge Expressen.

Midt oppi det hele ble det også slutt med kjæresten, milliardæren Erik Selin.

Da Nettavisen møtte Löwengrip i forbindelse med hennes norgesbesøk i november, kunne hun fortelle at det har vært svært viktig for henne å være så åpen som mulig overfor fansen. Derfor falt det også naturlig å være ærlig rundt det plutselige bruddet med Erik Selin.

- Jeg solgte huset mitt, de ansatte i hjemmet mitt måtte slutte. Jeg startet å leve på et helt nytt budsjett, men følelsesmessig er jeg ikke i mål ennå. Jeg avsluttet forholdet mitt fordi jeg trengte å finne sinnsro og lykke på egen hånd, skrev hun på Instagram og fortsatte:

- Det er helt umulig å ha en relasjon når du ikke har det bra. Jeg trenger tid til å finne meg selv. Erik er den snilleste personen jeg noensinne har truffet, men jeg sa til ham tidlig i forholdet at jeg ikke ville motta hjelp. Jeg ville heller slå meg selv konkurs, enn å motta penger fra ham, skrev hun.

